عاجل..القرطاس في الانتخابات الأمريكية وإغلاق مراكز الاقتراع في ولاية كاليفورنيا

كشف موقع ''د.و'' الألماني قبل قليل، بأن بلدة أزسا بولاية كاليفورنيا، عرفت إطلاق نار ما تسبب في إغلاق مراكز الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

"شوف تيفي"



كشف موقع "د.و" الألماني قبل قليل، بأن بلدة أزسا بولاية كاليفورنيا، عرفت إطلاق نار ما تسبب في إغلاق مراكز الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.



وأوضح الموقع بأن هناك أنباء عن سقوط قتيلين خلال عميلة إطلاق النار في البلدة المذكورة.



وعلاقة بالموضوع، فإن وسائل الإعلام الأمريكية لم تؤكد أو تنفي هذا الخبر الذي ما تزال تفاصيله مجهولة إلى حدود هذه اللحظات