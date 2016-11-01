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بتاريــخ : 9 نونبر 2016 / 01:18 الملك محمد السادس بلوك جديد بقلب العاصمة السينغالية دكار +صورة | بوليتيك
الملك محمد السادس بلوك جديد بقلب العاصمة السينغالية دكار +صورة
نشر سفيان البحري مدير صفحة الملك محمد السادس، قبل قليل على حسابه الخاص بالفايسبوك أول صورة للملك محمد السادس بالعاصمة السنغالية دكار.

"شوف تيفي"

 

نشر سفيان البحري مدير صفحة الملك محمد السادس، قبل قليل على حسابه الخاص بالفايسبوك أول صورة للملك محمد السادس بالعاصمة السنغالية دكار.

وأوضح البحري بأن الملك محمد السادس، قام بجولة بالعاصمة دكار والتقى بشاب مغربي يدعى طارق.

تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، حل بدولة السنغال، الأحد الماضي، وألقى منها خطابا تاريخيا بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء.

 

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