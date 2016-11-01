بالصورة..إيهاب أمير يشعل الفايسبوك بشكله الجديد

تناقل عشاق الفنان المغربي الشاب إيهاب أمير، بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة لهذا الأخير، خلال قيامه بتداريب تقوية العضلات بقاعة رياضية.

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تناقل عشاق الفنان المغربي الشاب إيهاب أمير، بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة لهذا الأخير، خلال قيامه بتداريب تقوية العضلات بقاعة رياضية.

وظهر إيهاب أمير في هذه الصورة وهو في لياقة بدينة جيدة، توضح التغير الحاصل في شكله نتيجة قيامه بتداريب خاصة بتقوية العضلات.

وفور تداول هذه الصورة، تفاعل الجيش الإيهابي بشكل كبير، حيث عبر العديد منهم عن إعجابهم الكبير بالشكل الجديد للفنان، متمنيين أن يُصدر في القريب العاجل عملا فنيا جديدا.