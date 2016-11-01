الحموشي يرد على منتدى حامي الدين في قضية المرحوم فكري.. وهذه تفاصيل إيقاف ضباط الشرطة القضائية شحنة سمك أبو سيف

لم يمر على البلاغ التوضيحي الذي أصدره منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أمس الاثنين، سوى يوم واحد، حتى جاء الرد سريعا من عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني.. مادام أن هذا المنتدى الذي يسيره عبد

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لم يمر على البلاغ التوضيحي الذي أصدره منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أمس الاثنين، سوى يوم واحد، حتى جاء الرد سريعا من عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني.. مادام أن هذا المنتدى الذي يسيره عبد الحامي الدين بعنان البيجيدي، مصرا على إقحام ضباط الشرطة القضائية في قضية مقتل المرحوم محسن فكري.

بالأمس قال منتدى حامي الدين في بلاغه طبعا، بلغة تتضمن التأكيد، وبلغة "فيها شوية" القانون "أن مسلسل الأحداث الذي قاد إلى وفاة المواطن محسن فكري تخللته أفعال لا يمكن أن يغطيها عمل النيابة العامة واختصاصاتها وتبتعد كل البعد عن تطبيق مقتضيات الظهير بمثابة قانون الصادر بـ 23 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري كما وقع تعديله و تتميمه و لا سيما الفصول 43 و46 و47 و48 منه....". وزاد قال البلاغ "شلا حويجات عامرة بالشكلي فالعكلي".. المهم عند المنتدى حسب شي قانونيين، هو يبان حاضر ناظر باش يرضي لخواطر.

ولأن بلاغ المنتدى ليس دقيقا في معطياته وتحليلاته حسب مصادرنا ، جاء الرد سريعا من الحموشي، حيث أوضحت مديرية الأمن الوطني اليوم الثلاثاء أنه "حرصا على تنوير الرأي العام الوطني، خاصة وأن البلاغ المرجعي (زعما البلاغ ديال المنتدى) تناول جانبا من أعمال ضباط الشرطة القضائية بشكل موسوم بعدم الدقة، فإن المديرية العامة للأمن الوطني تحرص على توضيح المعطيات التالية، وذلك درءا لكل لبس قد تتسبب فيه بعض الإدعاءات غير الدقيقة".

بالنسبة لمديرية الحموشي إن "عناصر الأمن الوطني بمدينة الحسيمة قامت بضبط سائق السيارة التي كانت محملة بالأسماك المملوكة للهالك، وتعاملت معه على أنه في وضعية خلاف مع القانون، وهو ما اقتضى إشعار النيابة العامة المختصة فورا بالمعاينات والإجراءات المتخذة".

حيث أشارت إلى أنه "تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، فقد تمت إحالة الأسماك المحجوزة والناقلة والسائق، على المندوب الإقليمي للصيد البحري بموجب تقرير كتابي، من أجل اتخاذ المتعين قانونا، وذلك في انسجام تام مع مقتضيات المادتين 18 و 23 من قانون المسطرة الجنائية، والفصول 43 و 46 و 47 و 48 من الظهير المؤرخ في 23 شوال 1393 الموافق ل 23 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، كما وقع تعديله وتتميمه".

بالنسبة لدور عناصر المديرية العامة للأمن الوطني، يقول البلاغ، فقد انحصر في الإجراءات التمهيدية أعلاه، "التي استهدفت سائق السيارة المحملة بالأسماك، باعتباره ارتكب مخالفات للتشريع الوطني، وذلك دون أن تتعداها إلى إجراءات الإتلاف أو المطالبة بتحريك المتابعة والتي تبقى من اختصاص هيئات وأجهزة أخرى".

ولأن منتدى الكرامة تساءل في بلاغه مرة أخرى، لماذا لم يعرض محضر الشرطة على العموم إلى حد الساعة، في إطار شفافية التحقيقات؟.. شدد البلاغ مديرية الحموشي، كنوع من الرد، على أن "الإجراءات التي تتخذها الشرطة القضائية، في إطار الأبحاث الجنائية، مشمولة بالسرية بموجب المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية، ويبقى للجهات التي حددها القانون حق الإطلاع عليه".

وحسب مصدر أمني، مطلع على سير التحقيقات، إن عمل الشرطة القضائية بالحسيمة، انتهى بمجرد توجيه ضابط الشرطة القضائية العامل بالدائرة بالأمن الإقليمي بالحسيمة، مراسلة إلى المندوب الإقليمي للصيد البحري بالمدينة ذاتها.. حيث أخبره أن سائق الشاحنة التي كانت محملة بسمك أبو سيف، "ثم ضبطه من قبل شرطة المرور، متورط في قضية نقل وترويج مواد سريعة التلف دون سند قانوني، إضافة إلى نقله وترويجه لسمك أبو سيف خارج الفترة المسموح بصيده فيها". قبل أن يحيل ضابط الشرطة القضائية من خلال مقرر مكتوب، السائق والسيارة ووثائقها ومفتاحها وما تحمله من سمك إلى المندوب الإقليمي للصيد البحري بالحسيمة، بناءعلى تعليمات النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقه.. هنا يقول المصدر الأمني، انتهى دور الشرطة القضائية بالحسيمة.. لتدخل هيئات وأجهزة أخرى في القضية..نقطة سالات الهضرة أسي حامي الدين.

