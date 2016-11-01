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بالفيديو ...بن كيران : الوضعية العامة لتشكيل الحكومة تتسم بالإنتظار
بتاريــخ : 9 نونبر 2016 / 00:32 بالفيديو ...بن كيران : الوضعية العامة لتشكيل الحكومة تتسم بالإنتظار | بوليتيك
بالفيديو ...بن كيران : الوضعية العامة لتشكيل الحكومة تتسم بالإنتظار
صرح عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة، أن ''الأحرار كانوا في العموم حريصين على الدخول للحكومة، لكن لم يصدر عنهم لحد اليوم موقف جديد من المشاركة من عدمه'' فيما لازلنا ''ننتظر حزب الإتحاد الإشتراكي لحسم

 شوف تيفي

 صرح عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة، أن "الأحرار كانوا في العموم حريصين على الدخول للحكومة، لكن لم يصدر عنهم لحد اليوم موقف جديد من المشاركة من عدمه" فيما لازلنا "ننتظر حزب الإتحاد الإشتراكي لحسم موقفه من الدخول للحكومة".

 وتابع بن كيران تصريحه "لشوف تيفي" مباشرة بعد نهاية إجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قبل قليل، أن الحاضرين ناقشوا الخطاب الملكي الأخيرة بمناسبة المسيرة الخضراء والذي ثمن أعضاء أمانة "البيجدي" ما جاء في الخطاب الملكي، كما تداول الحاضرون بعض القضايا المرتبطة بتدبير الحزب، وآخر المستجدات حول المشاورات لتشكيل الحكومة والوضعية التي توقفت عندها المفاوضات بعد اللقاءات السابقة مع الأحزاب السياسية الأخرى.

 وأوضح رئيس الحكومة بن كيران، أن "الوضعية العامة التي تسود تشكيل الحكومة تتسم بالإنتظار"، نظرا لغياب أي موقف جديد من طرف حزب التجمع والوطني للأحرار، فيما الإتحاد الإشتراكي "مازلنا ننتظر الحسم للدخول في المفاوضات التفصيلية بدون مشكل".

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المفاوضات الحكومة الوضعية الغياب بن كيران تصريح شوف تيفي

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