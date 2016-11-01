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بتاريــخ : 9 نونبر 2016 / 00:23 مؤثر..مسخوط الوالدين يعنف والدته بمكناس ويحاول قتلها+صور مؤلمة | حوادث و حقوق
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تعرضت سيدة مسنة بمدينة مكناس، أخيرا، للتعنيف على يد ابنها العاق بطريقة بشعة تهز النفوس وتدمي القلوب.

"شوف تيفي"

تعرضت سيدة مسنة بمدينة مكناس، أخيرا، للتعنيف على يد ابنها العاق بطريقة بشعة تهز النفوس وتدمي القلوب.

وحسب مصادر محلية فإن المسنة التي تدعى "أمباركة" وتقطن بمنطقة حمرية بالعاصمة الإسماعيلية، تعرضت لمحاولة قتل على يد فلذة كبدها.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الأم المسكينة، توجد بقسم العناية المركزة بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية، بينما ما يزال ابنها حراً طليقا دون عقاب.

 

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المغرب شوف تيفي سيدة التعنيف الأم المسكينة العاصمة الإسماعيلية المستشفى الإقليمي محمد الخامس

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