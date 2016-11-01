بالصورة..بعد إعتقال سعد المجرد.. الداودي سيغني ليلة رأس السنة في نفس الكباريه الذي إحتفل فيه المعلم ليلة اعتقاله

علمت ''شوف تيفي''من مصادر خاصة أن الفنان الشعبي عبد الله الداودي سيحيي حفل رأس السنة بباريس في ملهى ''jet set'' الذي ،تعرف فيه لمجرد على الفتاة الفرنسية ليلة إعتقاله بتهمة التحرش الجنسي.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي"من مصادر خاصة أن الفنان الشعبي عبد الله الداودي سيحيي حفل رأس السنة بباريس في ملهى "jet set" الذي ،تعرف فيه لمجرد على الفتاة الفرنسية ليلة إعتقاله بتهمة التحرش الجنسي.

وكشفت نفس المصادر أن الداودي سيحصل على مبلغ تسعة آلاف أورو أي ما يعادل عشرة ملايين سنتيم مغربي مقابل إحيائه للحفل ليلة رأس السنة

للتذكير فقد أحيى أيضا الفنان حجيب حفلا في نفس الكاباريه مباشرة بعد اعتقال لمجرد والذي يعود لرجل أعمال إيراني الجنسية.