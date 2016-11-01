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العماري يتصل ببنكيران هاتفيا.. وها علاش
بتاريــخ : 9 نونبر 2016 / 00:09 العماري يتصل ببنكيران هاتفيا.. وها علاش | بوليتيك
العماري يتصل ببنكيران هاتفيا.. وها علاش
قام إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بالإتصال هاتفيا، مساء أمس الاثنين، برئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران، وذلك حسب ما كشفت عنه يومية أخبار اليوم في عددها الصادر يوم

"شوف تيفي"

قام إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بالإتصال هاتفيا، مساء أمس الاثنين، برئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران، وذلك حسب ما كشفت عنه يومية أخبار اليوم في عددها الصادر يوم الأربعاء.

وأوضحت اليومية ذاتها بأن المعطيات المتوفرة عن الاتصال تفيد بأن المبادرة جاءت من إلياس العماري تحت غطاء تهنئة حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المعين، رغم مرور شهر كامل على ظهور نتائج الانتخابات التشريعية وتعيين الملك لبنكيران في ولاية ثانية.

وأضافت اليومية بأن الطرفان رفضا معا الكشف عن مضمون الحديث الذي جرى بينهما، فيما قالت مصادر "أخبار اليوم" أن اتصال العماري ببنكيران يرمي إلى بعث رسائل مشفرة مفادها استعداده للمساعدة في تشكيل الأغلبية الحكومية التي يبحث عنها بنكيران، وفي الوقت الذي تحدث البلاغ الأخير للمكتب السياسي لـ "البام" عن بطء تشكيل الحكومة، قال مصدر قيادي فيه إن فكرة "المساعدة" لم تطرح داخل الحزب، وإن الأمر يتعلق بمبادرة شخصية، فيما رفضت مصادر في الأمانة العامة للحزب إعطاء أي أهمية لهذا الاتصال واعتباره جزءا من خلط الأوراق.

 

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المغرب شوف تيفي إلياس العماري عبد الإله بنكيران الحكومة

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