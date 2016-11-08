أعلى هيئة قضائية فرنسية ترفض شكاية عميل البوليساريو أصفاري النعمة وزوجته وتوجه لهم صفعة صادمة

قضت محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية في فرنسا، بعدم قبول شكاية تعذيب رفعها كل من أصفاري النعمة، المحكوم عليه بـ 30 سنة سجنا لتورطه في أحداث إكديم إزيك، وزوجته الفرنسية كلود كانجين التي تتقاسم معه

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قضت محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية في فرنسا، بعدم قبول شكاية تعذيب رفعها كل من أصفاري النعمة، المحكوم عليه بـ 30 سنة سجنا لتورطه في أحداث إكديم إزيك، وزوجته الفرنسية كلود كانجين التي تتقاسم معه أطروحاته الإنفصالية.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فالشكاية الموضوعة في باريس الفرنسية، باسم أصفاري النعمة وزوجته، ارتكزت على حكم سابق من المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان CEDH، حيث اعتبرت أن كلود مانجين ضحية مباشرة للأضرار التي لحقت زوجها. إلا أن قاضي محكمة النقض رفض حجج المشتكي، وقضى بإلغاء الشكاية المرفوعة وبالتالي انفضحت ألاعيبهم وأكاذيبهم..