انفراد.. لورا تتحايل وتبتز سعد لمجرد..وها علاش

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر قريب من قضية سعد لمجرد، أن الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' والتي تتهمه بالاغتصاب والاعتداء الجسدي عليها، تتحايل لكي لا تتواجه مع الفنان المغربي في محاولة منها لتمديد فترة

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" من مصدر قريب من قضية سعد لمجرد، أن الفتاة الفرنسية "لورا بريول" والتي تتهمه بالاغتصاب والاعتداء الجسدي عليها، تتحايل لكي لا تتواجه مع الفنان المغربي في محاولة منها لتمديد فترة اعتقاله وبالتالي ابتزازه ماديا لكي تتنازل.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الشهادة الطبية التي سلمها اليوم محامي لورا إلى النيابة العامة الفرنسية، ومغادرتها للعاصمة باريس صوب نيس هي خطة محكمة للضغط على المجرد لابتزازه ثم التنازل له مقابل الحصول على مبلغ مالي مهم.

وكانت هيئة الدفاع عن "المعلم" قد تقدمت اليوم الثلاثاء، بطلب للنيابة العامة الفرنسية بخصوص ضرورة حضور "لورا بريول " لمواجهة سعد لمجرد وكشف حقيقة ما وقع بينهما.



