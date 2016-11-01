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مثير، الحسن الثاني يثير الرعب في نفوس الجزائريين بقلب مصر.. وها كيفاش
بتاريــخ : 8 نونبر 2016 / 23:12 مثير، الحسن الثاني يثير الرعب في نفوس الجزائريين بقلب مصر.. وها كيفاش | ثقافة و فنون
مثير، الحسن الثاني يثير الرعب في نفوس الجزائريين بقلب مصر.. وها كيفاش
يبدو أن الجزائريين والموالين للجمهورية الوهمية سيفكرون ألف مرة قبل حضور أي حفل ينشطه فنانون مغاربة، لأن أغنية نداء الحسن مازالت تمثل لهم بعبعا كبيرا لا يطيقون سماعها .. إنها تلك الملحمة الغنائية

شوف تيفي: ع.السكارجي

 

يبدو أن الجزائريين والموالين للجمهورية الوهمية سيفكرون ألف مرة قبل حضور أي حفل ينشطه فنانون مغاربة، لأن أغنية نداء الحسن مازالت تمثل لهم بعبعا كبيرا لا يطيقون سماعها .. إنها تلك الملحمة الغنائية التي حمست الشعب المغربي ليحج إلى الأقاليم الجنوبية في سنة 1975 من القرن الماضي بعد الخطاب الشهير للملك الراحل الحسن الثاني.

لكن الحادثة التي وقعت بالقاهرة نهاية الأسبوع الماضي تبين عن مدى الخوف والرعب الذي مازال يسكن الجزائريين بسبب اسم "الحسن الثاني" أو سماع أغنية "صوت الحسن"، حيث في حفل فني غنت فيه الفنانة المغربية المقيمة بمصر جنات مهيد وفي قلب القاهرة أغنية نداء الحسن جعلت الوفد الجزائري يغادر القاعة حتى أكملت جنات أغنية المسيرة الخضراء وعادوا إلى مقاعدهم حسب مصادر إعلامية مصرية.

أغنية هذه المناسبة الغالية على الشعب المغربي وبعد مرور 41 سنة عليها يبدو أنها مازالت مؤثرة في نفوس الجزائريين ومن والاهم من مرتزقة البوليساريو، فهي مازالت تزرع الخوف في قلوبهم، وتذكرهم بملك عظيم عرف كيف يخيط سيناريو أسطورة اجتماعية مغلفة بغلاف سياسي اسمها المسيرة الخضراء ..

 

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المسيرة الخضراء جنات الحسن الثاني المغرب الجزائر مصر

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