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عاجل و بالفيديو.. أخطر وأبشع جريمة في تاريخ الدروة: تصفية حسابات بين عصابتي ولاد الشعبي وولاد الحبيب تنتهي بخسائر بشرية
بتاريــخ : 8 نونبر 2016 / 22:46 عاجل و بالفيديو.. أخطر وأبشع جريمة في تاريخ الدروة: تصفية حسابات بين عصابتي ولاد الشعبي وولاد الحبيب تنتهي بخسائر بشرية | حوادث و حقوق
عاجل و بالفيديو.. أخطر وأبشع جريمة في تاريخ الدروة: تصفية حسابات بين عصابتي ولاد الشعبي وولاد الحبيب تنتهي بخسائر بشرية
علمت ''شوف تيفي'' بأن منطقة الدروة ببرشيد ضواحي البيضاء، عرفت بين أمس واليوم الثلاثاء، جرائم دموية بشعة، أبطالها عصابتي ولاد الشعبي وولاد لحبيب.

"شوف تيفي"


علمت "شوف تيفي" بأن منطقة الدروة ببرشيد ضواحي البيضاء، عرفت بين أمس واليوم الثلاثاء، جرائم دموية بشعة، أبطالها عصابتي ولاد الشعبي وولاد لحبيب.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المعركة المندلعة بين العصابتين جاء نتيجة تصفية الحسابات بينهما بسبب المخدرات،و خلفت إلى حدود اللحظة مقتل أربعة أشخاص بطريقة بشعة.

وأوضح المصدر ذاته بأن القتيل الأول كان بمنطقة الشعبي أمس الاثنين، حيث عُثر عليه جثة هامدة مقطوعة الأطراف، بينما عثر اليوم على شخص آخر معلق داخل منزل مهجور بحي الوفاق، مضيفا بأن شخصا ثالثا قتل بمنطقة بطيوة، أما الرابع فقد تضاربت الأنباء بخصوصه، حيث قالت رواية بأنه لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى، في حين رواية أخرى أكدت بأنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مركز الدرك الملكي متأثرا بجروحه.

وأضاف ذات المصدر بأن مصالح الدرك الملكي، فتحت تحقيقا للكشف عن خيوط وملابسات هذا النزيف الذي حصد إلى حدود اليوم أربعة أرواح.

 

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي حي الوفاق ولا الشعبي ولاد لحبيب الدرك الملكي

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