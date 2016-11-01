بن كيران : مازلنا ننتظر الإتحاد الإشتراكي والأحرار لتشكيل الحكومة

قال عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة مباشرة بعد نهاية إجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قبل قليل، ''أننا مازلنا ننتظر الإتحاد الإشتراكي وحزب التجمع الوطني للأحرار لإستئناف المفاوضات

شوف تيفي



قال عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة مباشرة بعد نهاية إجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قبل قليل، "أننا مازلنا ننتظر الإتحاد الإشتراكي وحزب التجمع الوطني للأحرار لإستئناف المفاوضات لتشكيل الحكومة".

وصرح بن كيران "لشوف تيفي" عقب إجتماع للأمانة العامة للحزب من أمام مقره المركزي بالرباط، أنه ناقش رفقة أعضاء الأمانة العامة نقطتين أساسيتين وهما الخطاب الملكي الأخير بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، ومستجدات الساحة السياسية.

ورد بن كيران عن سؤال حول آخر المعطيات لتشكيل الحكومة، "أنه لايزال ينتظر الإتحاد الإشتراكي وحزب التجمع الوطني للأحرار من أجل العودة للمفاوضات لتكوين الحكومة."