تدشين نصب تذكاري بمولنبيك تكريما لضحايا اعتداءات باريس وبروكسل من إبداع الفنان المغربي مصطفى الزوفري

تم اليوم الثلاثاء ببلدية مولنبيك بالعاصمة البلجيكية تدشين نصب تذكاري من إبداع الفنان المغربي مصطفى الزوفري تكريما لضحايا اعتداءات باريس وبروكسل.

شوف تيفي: و م ع

تم اليوم الثلاثاء ببلدية مولنبيك بالعاصمة البلجيكية تدشين نصب تذكاري من إبداع الفنان المغربي مصطفى الزوفري تكريما لضحايا اعتداءات باريس وبروكسل.

وقد تم إنجاز هذا النصب التذكاري الذي يحمل عنوان " شعلة الأمل " بشراكة مع مجلس الجالية المغربية بالخارج وبلدية مولنبيك سان جان.

وصمم هذا النصب التذكاري من الفولاذ المقاوم للصدأ في شكل متوازي المستطيلات بطول مترين و70 سنتيم وعرض متر و25 سنتم، ويتكون من مجموعة كلمات، في شكل لغة وهمية ومجردة.

وقد تم وضع النصب أمام مقر بلدية مولنبيك كرمز للعيش المشترك وروح التسامح التي ميزت دائما العلاقات الاجتماعية في أحياء بروكسل.

وصرح مصطفى الزوفري لوكالة المغرب العربي للأنباء أن " هذا النصب كان مبرمجا للاحتفال بالذكرى الخمسين للهجرة المغربية، غير أن حدوث اعتداءات باريس وبروكسل التي أدخلت الجميع في دوامة حزن لا تنتهي، كانت مصدر إلهام لتخليدها هنا إلى الأبد من خلال نصب صامد ضد اللا تسامح والتعصب ".

وبالنسبة إليه فإن هذا النصب التذكاري " قصيدة صامته من أجل السلام والأمل في قلب حي تعرض لانتقادات شديدة منذ الأحداث المأساوية الأخيرة " مؤكدا أنه يهدي هذا النصب التذكاري إلى جميع الضحايا الأبرياء في العالم".

من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج عبد الله بوصوف على أن هذا النصب التذكاري يشكل رسالة للتأمل والحياة.

ويتعلق الأمر حسب بوصوف ب " رسالة قوية لساكنة هذه البلدية بأن لا يستسلموا للتعصب وأن يواصلوا نشر مبادئ العيش المشترك ورفض جميع أشكال التطرف والإرهاب والفكر الذي يدعو إلى الحقد ".

أما رئيسة بلدية مولنبيك فرونسواز شيبمانس فأشارت إلى أنه ومنذ " أحداث 13 نونبر، لم تعد الأمور كما كانت بالنسبة لبلديتنا " مضيفة أن " البلجيكيين صدموا جراء هذه الهجمات التي استهدفت مدينة الأنوار (...) غير أن الألم كان أكبر عندما علموا أن عددا من الإ رهابيين ينحدرون من هذه البلدية ".

واضافت أن " شعلة الأمل ستضيئ القلوب حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي".

والفنان مصطفى الزوفري، (57 سنة)، خريج الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة ببروكسل ومدرسة الفنون البصرية بمونس، واشتغل على الفسيفساء العربية الإسلامية والمغربية، لاسيما ما يتعلق بالأشكال الهندسية والحسابية.

وبعد ذلك اشتغل الزوفري على التجريد الغنائي حيث تأثر بديرار شنايدر، وماتيس، وبول كلي، وكاندينسكي، وميرو وأيضا بلكاهية، كما أنه يبدع في أشكال أخرى في فن النحت والنقش.

وقد تطلب إنجاز " شعلة الأمل " من الفنان مصطفى الزوفري أزيد من ستة اشهر وطنا من الصلب.



