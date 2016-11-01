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جمعية بيئة دولية: المغرب لن يتأثر بالتغيرات المناخية
بتاريــخ : 8 نونبر 2016 / 21:58 جمعية بيئة دولية: المغرب لن يتأثر بالتغيرات المناخية | مجتمع
جمعية بيئة دولية: المغرب لن يتأثر بالتغيرات المناخية
كشفت الجمعية البيئية الألمانية جيرمانواتش (CRI)، أن المغرب لن يتأثر نسبيا بالمظاهر المناخية القصوى.

شوف تيفي


كشفت الجمعية البيئية الألمانية جيرمانواتش (CRI)، أن المغرب لن يتأثر نسبيا بالمظاهر المناخية القصوى.

الجمعية نفسها استندت في خلاصتها إلى دراسة تحليلية اعتمدت على جمع بيانات عن التأثيرات المناخية المسجلة، وكذا البيانات السوسيو اقتصادية (عدد الوفيات، الخسائر بالدولار...).

وارتباطا بالموضوع، كشفت نتائج الدراسة أن كل من الهندوراس وميانمار هما الأكثر تضررا بسبب التغيرات المناخية بين 1996 و2015، أما الموزمبيق والدومينيك وملاوي، هم الدول الأكثر تضررا العام الماضي، فيما كانت أربع دول إفريقية من بين الدول العشر التي تضررت في 2015.

وجاء في الدراسة ذاتها أن حوالي 528.000 شخص لقوا حتفهم جراء التغيرات المناخية، ما بين 1996 و2015، والتي شهدت حوالي 11 ألف تغير مناخي قوي، فيما بلغت الخسائر المادية جراء هذه الظاهر حوالي 3.080 مليار دولار.

 

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