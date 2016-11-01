عاجل.. وفاة شاب أضرم النار في جسده بالبيضاء بسبب حبه الكبير لزوجته

علمت ''شوف تيفي'' أن الشاب الذي أضرم النار في جسده الأسبوع الماضي داخل منزل أسرته الكائن بحي مولاي رشيد بالبيضاء، لفظ أنفاسه الأخيرة قبل قليل بقسم الحروق بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" أن الشاب الذي أضرم النار في جسده الأسبوع الماضي داخل منزل أسرته الكائن بحي مولاي رشيد بالبيضاء، لفظ أنفاسه الأخيرة قبل قليل بقسم الحروق بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء.

وكانت "شوف تيفي" قد كسفت خيوط الواقعة، حيث أوضح مصدرها ليلة الحادث بأن الشاب الهالك البالغ قيد حياته 26 سنة، كان يحب زوجته الحامل في شهرها السابع بجنون لكنها رفعت دعوى طلاق للانفصال عنه، وهو الأمر الذي جعله يدخل في أزمة نفسية حادة.

وأضاف هذا المصدر حينها بأن الهالك حاول العودة إلى زوجته من خلال البحث عن عمل، ليطلب من والده مبلغا ماليا لشراء دراجة ثلاثية العجلات "تريبورتور"، لكن هذا الأخير رفض ما جعل الشاب في لحظة يأس من الحياة يتخذ قرار إنهاء حياته بواسطة إضرام النار في جسده .



