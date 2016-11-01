الفلسطنيون يتذكرون ياسر عرفات من خلال تدشين متحفه

شوف تيفي
من المنتظر أن يدشن الفليسطنيون متحف رئيسهم السابق والراحل ياسر عرفات وذلك بمدينة رام الله بفلسطين يوم غذ الأربعاء.
وسيقوم الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس بافتتاح المتحف الذي يقع في مقر الرئاسة الفلسطينية خلف ضريح عرفات، والذي سيضم إرث وتاريخ الرئيس الراحل، فضلا عن التعريف بالقضية الفلسطينية من خلال هذا المتحف.
جدير بالذكر أن تكلفة هذا المتحف وصلت إلى سبعة ملايين دولار أمريكي حسب مؤسسة ياسر عرفات.
عاجل..هذا هو جديد قضية ''مي فتيحة'' مولات البغرير.. تفاصيل مؤلمة
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.