الفلسطنيون يتذكرون ياسر عرفات من خلال تدشين متحفه

من المنتظر أن يدشن الفليسطنيون متحف رئيسهم السابق والراحل ياسر عرفات وذلك بمدينة رام الله بفلسطين يوم غذ الأربعاء.

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من المنتظر أن يدشن الفليسطنيون متحف رئيسهم السابق والراحل ياسر عرفات وذلك بمدينة رام الله بفلسطين يوم غذ الأربعاء.

وسيقوم الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس بافتتاح المتحف الذي يقع في مقر الرئاسة الفلسطينية خلف ضريح عرفات، والذي سيضم إرث وتاريخ الرئيس الراحل، فضلا عن التعريف بالقضية الفلسطينية من خلال هذا المتحف.

جدير بالذكر أن تكلفة هذا المتحف وصلت إلى سبعة ملايين دولار أمريكي حسب مؤسسة ياسر عرفات.



