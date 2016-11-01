 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير، الحسن الثاني يثير الرعب في نفوس الجزائريين بقلب مصر.. وها كيفاش | ثقافة و فنون

مثير، الحسن الثاني يثير الرعب في نفوس الجزائريين بقلب مصر.. وها كيفاش

عاجل و بالفيديو.. أخطر وأبشع جريمة في تاريخ الدروة: تصفية حسابات بين عصابتي ولاد الشعبي وولاد الحبيب تنتهي بخسائر بشرية | حوادث و حقوق

عاجل و بالفيديو.. أخطر وأبشع جريمة في تاريخ الدروة: تصفية حسابات بين عصابتي ولاد الشعبي وولاد

بن كيران : مازلنا ننتظر الإتحاد الإشتراكي والأحرار لتشكيل الحكومة | بوليتيك

بن كيران : مازلنا ننتظر الإتحاد الإشتراكي والأحرار لتشكيل الحكومة

تدشين نصب تذكاري بمولنبيك تكريما لضحايا اعتداءات باريس وبروكسل من إبداع الفنان المغربي مصطفى الزوفري | مجتمع

تدشين نصب تذكاري بمولنبيك تكريما لضحايا اعتداءات باريس وبروكسل من إبداع الفنان المغربي مصطفى

جمعية بيئة دولية: المغرب لن يتأثر بالتغيرات المناخية | مجتمع

جمعية بيئة دولية: المغرب لن يتأثر بالتغيرات المناخية

عاجل.. وفاة شاب أضرم النار في جسده بالبيضاء بسبب حبه الكبير لزوجته | حوادث و حقوق

عاجل.. وفاة شاب أضرم النار في جسده بالبيضاء بسبب حبه الكبير لزوجته

الفلسطنيون يتذكرون ياسر عرفات من خلال تدشين متحفه | دولي

الفلسطنيون يتذكرون ياسر عرفات من خلال تدشين متحفه

فايسبوكيون يتساءلون:..علاش خو سعد لمجرد مبانش مع العائلة ديالو بباريس؟ | بوليتيك

فايسبوكيون يتساءلون:..علاش ''خو'' سعد لمجرد مبانش مع العائلة ديالو بباريس؟

صلاح الدين مزوار يوضح سبب مشاركة إسرائيل في كوب22 | بوليتيك

صلاح الدين مزوار يوضح سبب مشاركة إسرائيل في ''كوب22''

بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

الفلسطنيون يتذكرون ياسر عرفات من خلال تدشين متحفه
بتاريــخ : 8 نونبر 2016 / 21:23 الفلسطنيون يتذكرون ياسر عرفات من خلال تدشين متحفه | دولي
الفلسطنيون يتذكرون ياسر عرفات من خلال تدشين متحفه
من المنتظر أن يدشن الفليسطنيون متحف رئيسهم السابق والراحل ياسر عرفات وذلك بمدينة رام الله بفلسطين يوم غذ الأربعاء.

شوف تيفي

 

من المنتظر أن يدشن الفليسطنيون متحف رئيسهم السابق والراحل ياسر عرفات وذلك بمدينة رام الله بفلسطين يوم غذ الأربعاء.

وسيقوم الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس بافتتاح المتحف الذي يقع في مقر الرئاسة الفلسطينية خلف ضريح عرفات، والذي سيضم إرث وتاريخ الرئيس الراحل، فضلا عن التعريف بالقضية الفلسطينية من خلال هذا المتحف.

جدير بالذكر أن تكلفة هذا المتحف وصلت إلى سبعة ملايين دولار أمريكي حسب مؤسسة ياسر عرفات.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الفلسطنيون ياسر عرفات القضية الفلسطينية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

هذا هو مصير الفتاة والشباب أصحاب فضيحة الرقص بالسعودية+فيديوهات | دولي

هذا هو مصير الفتاة والشباب أصحاب فضيحة الرقص بالسعودية+فيديوهات

الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. فتح مكاتب التصويت بتسع ولايات شرق البلاد | دولي

الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. فتح مكاتب التصويت بتسع ولايات شرق البلاد

بعد رحيله إلى فرنسا للعلاج.. أنباء متضاربة عن وفاة بوتفليقة واستعداد صقور الجزائر لتعيين خلف له | دولي

بعد رحيله إلى فرنسا للعلاج.. أنباء متضاربة عن وفاة بوتفليقة واستعداد صقور الجزائر لتعيين خلف له

عاجل..الفيديو الأول لوصول بوتفليقة لمصحة خاصة بفرنسا | دولي

عاجل..الفيديو الأول لوصول بوتفليقة لمصحة خاصة بفرنسا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حافلات كهربائية بمراكش بمناسبة مؤتمر المناخ | قنوات أخرى
منذ 20 ثانية

حافلات كهربائية بمراكش بمناسبة مؤتمر المناخ

الملك محمد السادس يترأس رفقة رئيس السنغال مشروع احداث مركز للتكوين ويسلم هبة أدوية لمحاربة السيدا | قنوات أخرى

الملك محمد السادس يترأس رفقة رئيس السنغال مشروع احداث مركز للتكوين ويسلم هبة ''أدوية'' لمحاربة السيدا

شاهد قناة جزائرية تتغنى و تمدح تنظيم المغرب مؤتمر المناخ cop 22 بمراكش 2016 | قنوات أخرى

شاهد قناة جزائرية تتغنى و تمدح تنظيم المغرب مؤتمر المناخ cop 22 بمراكش 2016

خبر اليوم : القضاء الفرنسي يصدم لمجرد وتفاصيل مثيرة تغير مجريات القضية | خبر اليوم

خبر اليوم : القضاء الفرنسي يصدم لمجرد وتفاصيل مثيرة تغير مجريات القضية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير، الحسن الثاني يثير الرعب في نفوس الجزائريين بقلب مصر.. وها كيفاش | ثقافة و فنون
منذ 2 دقائق

مثير، الحسن الثاني يثير الرعب في نفوس الجزائريين بقلب مصر.. وها كيفاش

عاجل و بالفيديو.. أخطر وأبشع جريمة في تاريخ الدروة: تصفية حسابات بين عصابتي ولاد الشعبي وولاد الحبيب تنتهي بخسائر بشرية | حوادث و حقوق

عاجل و بالفيديو.. أخطر وأبشع جريمة في تاريخ الدروة: تصفية حسابات بين عصابتي ولاد الشعبي وولاد

بن كيران : مازلنا ننتظر الإتحاد الإشتراكي والأحرار لتشكيل الحكومة | بوليتيك

بن كيران : مازلنا ننتظر الإتحاد الإشتراكي والأحرار لتشكيل الحكومة

تدشين نصب تذكاري بمولنبيك تكريما لضحايا اعتداءات باريس وبروكسل من إبداع الفنان المغربي مصطفى الزوفري | مجتمع

تدشين نصب تذكاري بمولنبيك تكريما لضحايا اعتداءات باريس وبروكسل من إبداع الفنان المغربي مصطفى

﻿ ﻿
اليوم 14:02 GMT

عاجل..هذا هو جديد قضية ''مي فتيحة'' مولات البغرير.. تفاصيل مؤلمة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.