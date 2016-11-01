فايسبوكيون يتساءلون:..علاش ''خو'' سعد لمجرد مبانش مع العائلة ديالو بباريس؟

تساءل رواد المواقع الاجتماعية عن سبب عدم ظهور الأخ الأكبر للفنان المغربي سعد لمجرد الذي يقيم بلندن، مع عائلة لمجرد وأصدقائه بقصر العدالة بباريس حيث يتابع لمجرد بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية.

شوف تيفي:

تساءل رواد المواقع الاجتماعية عن سبب عدم ظهور الأخ الأكبر للفنان المغربي سعد لمجرد الذي يقيم بلندن، مع عائلة لمجرد وأصدقائه بقصر العدالة بباريس حيث يتابع لمجرد بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية.



و قال فايسبوكيون، الذين يتابعون بأدق التفاصيل جديد هذه القضية إن ابن الفنانة نزهة الركراكي ، ،لم يصل إلى فرنسا قصد التضامن مع سعد في محنته .

و كانت محكمة الاستئناف أيدت إبقاء الفنان المغربي قيد السجن المؤقت، بعد جلسة دامت أكثر من ثلاث ساعات على إثر تقدم محامي لمجرد بطلب الإفراج المؤقت عن موكله المتهم بـ "الاغتصاب المفترِض عقوبة مشددة".

ويواجه ""لمجرد" تهمة الاغتصاب ، فضلا عن تهمة "العنف المتعمد حيث أودع السجن بعد أن قامت الشرطة الفرنسية بإلقاء القبض عليه في أحد فنادق العاصمة باريس .