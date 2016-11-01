صلاح الدين مزوار يوضح سبب مشاركة إسرائيل في ''كوب22''

رد صلاح الدين مزوار، رئيس مؤتمر المناخ ''كوب22''، على النقاش الدائر بعد رفرفة علم إسرائيل في سماء مراكش التي تحتضن حاليا المؤتمر، موضحا أن ''المغرب لا يحتاج إلى دروس من أحد''.

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رد صلاح الدين مزوار، رئيس مؤتمر المناخ "كوب22"، على النقاش الدائر بعد رفرفة علم إسرائيل في سماء مراكش التي تحتضن حاليا المؤتمر، موضحا أن "المغرب لا يحتاج إلى دروس من أحد".

وندد مزوار في تصريحات صحفية بالتضخيم و"البوليميك" في مشاركة إسرائيل في قمة مراكش، قائلا: "إن المغرب أول مدافع عن القضية الفلسطينية، ونعمل بتعاون مع السلطات الفلسطينية"، موضحا أن الأمم المتحدة هي المنظمة للتظاهرة المقامة في مراكش، وأن المغرب يحتضنها فقط.

وختم مزوار رده حول ما راج حول مشاركة إسرائيل بالقول: "أطلب من أولئك الذين استغلال الأمر من زاوية سياسية، أن يكونوا واقعيين".



