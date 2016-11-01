بن كيران يستدعي أعضاء الأمانة العامة للبيجدي لاجتماع عاجل..

علمت ''شوف تيفي'' أن إجتماعا للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية سينعقد بعد قليل بالمقر المركزي للحزب برئاسة عبد الإله بن كييران.

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن إجتماعا للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية سينعقد بعد قليل بالمقر المركزي للحزب برئاسة عبد الإله بن كييران.

وقالت ذات المصادر، أن الإجتماع سيعرف حضور أغلب أعضاء الأمانة العامة وعلى رأسهم وزراء الحكومة المنتهية ولايتها.

وذكرت ذات المصادر، أن الإجتماع العادي لقيادة حزب المصباح، سيتداول في نقطتين ، أولها الخطاب الملكي الأخير بمناسبة المسيرة والخضراء، ثم مناقشة آخر المستجدات على الساحة السياسية، خاصة المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة.

وأضافت ذات المصادر، أن عبد الإله بن كيران سيقدم تقريرا لأعضاء الأمانة العامة حول لقاءاته الأخيرة مع الأحزاب السياسية سواء في مقر الحزب أو عبر الهاتف، حيث ينتظر أن يكشف بن كيران عن لقاءات مرتقبة في الأيام المقبلة ستكون حاسمة في مشوار إخراج الحكومة الثانية برئاسته إلى الوجود.