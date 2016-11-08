''قيامة'' بمقر قناة ميدي 1 بسبب ''أروع '' ربورطاج في تاريخ الإعلام العمومي..





شوف تيفي



مباشرة بعد نشر "شوف تيفي" صباح اليوم، فيديو من إنجاز قناة "ميدي 1"، عبارة عن تغطية صحافية حول فعاليات "كوب 22" بمراكش، بعنوان "أروع روبورطاج (مراسلة) في تاريخ ميدي 1 تيفي والإعلام العمومي".. (مباشرة بعد ذلك)، يقول مصدرنا، قامت "القيامة" بمقر القناة، واستنكر بعض الإعلاميين هذا الروبورطاج الذي اعتبروه مسيئا لمهنيتهم وللقناة التي أخذت حسب تعبيره تفقد رصيدها المعنوي.

وتبعا للمصدر العارف بخبايا "ميدي1"، إن "مراسلة اليوم حول كوب 22، "هي نتاج للهيكلة الجديدة التي قررها المدير العام حسن خيار، حيث عين على رأس قسم الويب إطارا لا علاقة له بالمهنة" يقول المصدر، قبل أن يتساءل "واش ماشي العبث هذا وإقصاء الكفاءات وتعيين من هب ودب؟".. ليعبر في آخر المطاف عن تخوفه أن تكون تلك "المراسلة" ليست سوى نتيجة لسياسة القناة الجديدة..