عاجل..ها شحال ديال الشراب لقاو في المدينة القديمة في كازا

تمكنت المصالح الأمنية، بمنطقة المدينة القديمة، بالبيضاء، قبل قليل من إيقاف شخص بحوزته حقيبتين بهما كمية مهمة من الخمور.

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية، بمنطقة المدينة القديمة، بالبيضاء، قبل قليل من إيقاف شخص بحوزته حقيبتين بهما كمية مهمة من الخمور.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المعني بالأمر، قام بشراء الكمية المحجوزة من أحد المحلات الخاصة وسط المدينة، موضحا بأن الكمية تصل إلى 48 قنينة.

وأضاف المصدر ذاته بأنه تم اقتياد الموقوف إلى الدائرة الرابعة ومنها إلى ولاية الأمن للتحقيق معه في المنسوب إليه.