الشوهة..مواطنة تاصلات بدوزيم وقالت ليهم كيفاش كيمارس راجلها الجنس عليها..وغضب فايسبوكي كبير +فيديو

"شوف تيفي"
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مقتطف من برنامج يقدم على القناة الثانية "دوزيم"، يُظهر اتصال سيدة بمقدمة البرنامج وهي تكشف تفاصيل معاناتها خلال ممارسة الجنس مع زوجها.
وفور تداول هذا الفيديو، تفاعل النشطاء بشكل كبير، حيث عبر العديد منهم عن غضبهم الشديد واستنكارهم لمضمون الاتصال والموضوع الذي تمت مناقشته في برنامج القناة الثانية، بينما اعتبر آخرون الأمر عاديا ومن الأمور التي يجب مناقشتها في القنوات العمومية للرفع من الوعي الاجتماعي بخصوص وجود بعض الأمراض النفسية عند البعض والتي تجعلهم يمارسون الجنس بطرق شاذة ومهينة.
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