متشرد يلفظ أنفاسه الأخيرة بطنجة بسبب البرد القارس

عثر مواطنون، اليوم الثلاثاء، بطنجة، على جثة متشرد لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب البرد القارس.



"شوف تيفي":

عثر مواطنون، اليوم الثلاثاء، بطنجة، على جثة متشرد لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب البرد القارس.

وحسب مصادر محلية فإن المتوفي، شوهد قبل وفاته بساعات وهو في حالة صحية جد حرجة وهو يرتعش بشدة نتيجة البرد القارص الذي تعرفه مدينة البوغاز خلال الأيام الأخيرة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن سيارة للإسعاف نقلت الهالك إلى مستودع الأموات، بينما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذه الوفاة.