الفنان المغربي بلاك جاكوار كاعي و ها علاش

عبر الفنان المغربي محمد المازوزي الملقب ببلاك جاكوار، عن انزعاجه مما يقع في الساحة الفنية بالمغرب حول عدم إفساح المجال لفانين غير مشهورين لإبراز مواهبهم في الساحة الفنية خصوصا منها الغنائية

"شوف تيفي": زينب نمروك

عبر الفنان المغربي محمد المازوزي الملقب ببلاك جاكوار، عن انزعاجه مما يقع في الساحة الفنية بالمغرب حول عدم إفساح المجال لفانين غير مشهورين لإبراز مواهبهم في الساحة الفنية خصوصا منها الغنائية

و كشفت مصادر قريبة من بلاك جاكوار، أن حالته المادية لا تسمح له بتسويق أغانيه من خلال مواقع التواصل الاجتماعية، وبعد عدم تمكنه من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستلام جائزة المسابقة العالمية في لوس انجلوس بسب نفقات السفر الباهظة التكلفة.



جذير بالذكر، أن جاكوار طرح أخيرا فيديو كليب تحت عنوان سطاني، من كلمات مغربية، وله عدة أغاني من بينها: نهار وليل، تيليفوني كيسوني، نهاري دايز.





