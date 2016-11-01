عاجل.. لإرغام لوري على الحضور إلى المحاكمة.. هيئة دفاع لمجرد تقوم بخطوة جديدة

علمت ''شوف تيفي'' بأن هيئة الدفاع عن سعد لمجرد، قامت اليوم الثلاثاء، بتقديم طلب إلى النيابة العامة بفرنسا، طالبت من خلاله بحضور الفتاة الفرنسية ''لوري'' التي تتهم لمجرد بمحاولة اغتصابها والاعتداء

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" بأن هيئة الدفاع عن سعد لمجرد، قامت اليوم الثلاثاء، بتقديم طلب إلى النيابة العامة بفرنسا، طالبت من خلاله بحضور الفتاة الفرنسية "لوري" التي تتهم لمجرد بمحاولة اغتصابها والاعتداء عليها.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هذه المحاولة من هيئة الدفاع، جاءت عقب تخلف "لوري" عن حضور الجلسة السابقة في محاولة منها التهرب من المواجهة والكشف عن حقيقة ما وقع بينهما وبين الفنان المغربي.

جدير بالذكر أن مصدر "شوف تيفي"، كشف أمس الاثنين، بأن "لوري" غادرت العاصمة الفرنسية صوب نيس وذلك للهروب والاختفاء، وبالتالي عدم الحضور إلى الجلسة التي ستنعقد فعالياتها غدا الأربعاء.



