هذا هو السبب الغريب الذي سيدفع الحركة الشعبية للاصطفاف في المعارضة

في تصريح حصري لـ ''المشعل'' و ''شوف تيفي'' أفصح محمد المرابط مؤسس الحركة التصحيحية بالحركة الشعبية والوزير الأسبق المكلف بالبيئة، عن السبب الغريب الذي سيدفع الحركة الشعبية للاصطفاف في المعارضة، وقال

شوف تيفي

في تصريح حصري لـ "المشعل" و "شوف تيفي" أفصح محمد المرابط مؤسس الحركة التصحيحية بالحركة الشعبية والوزير الأسبق المكلف بالبيئة، عن السبب الغريب الذي سيدفع الحركة الشعبية للاصطفاف في المعارضة، وقال المرابط في هذا الشأن " الحركة الشعبية لن تدخل إلى الحكومة المقبلة، لأن الأمين العام امحند العنصر يرى نفسه خارج الحكومة فهو رئيس جهة و ....، والمقربون منه لن يكونوا في الحكومة المقبلة، حيث منحوا فرصة الاستوزار في الحكومة السابقة وفشلوا فشلا ذريعا" وأضاف "بالتالي فهو لايرى ضرورة للدخول إلى الحكومة. وإذا دخل ، في نظره، سيمنح الفرصة لعناصر جديدة ربما ستستحوذ على الحزب مستقبلا".