هذا هو السبب الغريب الذي سيدفع الحركة الشعبية للاصطفاف في المعارضة

شوف تيفي
في تصريح حصري لـ "المشعل" و "شوف تيفي" أفصح محمد المرابط مؤسس الحركة التصحيحية بالحركة الشعبية والوزير الأسبق المكلف بالبيئة، عن السبب الغريب الذي سيدفع الحركة الشعبية للاصطفاف في المعارضة، وقال المرابط في هذا الشأن " الحركة الشعبية لن تدخل إلى الحكومة المقبلة، لأن الأمين العام امحند العنصر يرى نفسه خارج الحكومة فهو رئيس جهة و ....، والمقربون منه لن يكونوا في الحكومة المقبلة، حيث منحوا فرصة الاستوزار في الحكومة السابقة وفشلوا فشلا ذريعا" وأضاف "بالتالي فهو لايرى ضرورة للدخول إلى الحكومة. وإذا دخل ، في نظره، سيمنح الفرصة لعناصر جديدة ربما ستستحوذ على الحزب مستقبلا".
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