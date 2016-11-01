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المرابط : أخنوش سينظم إلى أحزاب الكتلة لتشكيل الأغلبية الحكومية برئاسة بنكيران..
بتاريــخ : 8 نونبر 2016 / 17:39 المرابط : أخنوش سينظم إلى أحزاب الكتلة لتشكيل الأغلبية الحكومية برئاسة بنكيران.. | بوليتيك
المرابط : أخنوش سينظم إلى أحزاب الكتلة لتشكيل الأغلبية الحكومية برئاسة بنكيران..
أكد محمد المرابط مؤسس الحركة التصحيحية بالحركة الشعبية والوزير الأسبق المكلف بالبيئة في تصريح لـ ''شوف تيفي'' أنه '' من الملاحظ حاليا أن هنالك نوع من انسداد الأفق (البلوكاج) في مشاورات تشكيل الحكومة''

شوف تيفي

أكد محمد المرابط مؤسس الحركة التصحيحية بالحركة الشعبية والوزير الأسبق المكلف بالبيئة في تصريح لـ "شوف تيفي" أنه " من الملاحظ حاليا أن هنالك نوع من  انسداد الأفق (البلوكاج) في مشاورات تشكيل الحكومة" وأضاف قائلا: "من منظوري الخاص، سنمر قريبا إلى تجاوز (البلوكاج)، بدخول الاتحاد الاشتراكي بالإضافة إلى حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية، كما أن عزيز أخنوش لم يأت للأحرار ليذهب إلى المعارضة، بل جاء للانضمام إلى الأغلبية التي سيكون أساسها الكتلة".

أما عن حزب الحركة الشعبية، فأعلن المرابط أنها ستنضم للمعارضة.

 

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‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أخنوش بنكيران أحزاب الكتلة لحركة الشعبية

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