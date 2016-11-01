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بتاريــخ : 8 نونبر 2016 / 17:34 حصري.. سعد لمجرد سيبقى في سجن فلوري لأسابيع أخرى..تفاصيل مثيرة | ثقافة و فنون
حصري.. سعد لمجرد سيبقى في سجن فلوري لأسابيع أخرى..تفاصيل مثيرة
علمت ''شوف تيفي'' بأنه وبالرغم من الطلب الذي تقدمت به هئية الدفاع عن سعد لمجرد للقضاء الفرنسي لاستئناف القرار الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي باستمرار الحبس الاحتياطي للفنان المغربي، سيظل لمعلم

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأنه وبالرغم من الطلب الذي تقدمت به هئية الدفاع عن سعد لمجرد للقضاء الفرنسي لاستئناف القرار الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي باستمرار الحبس الاحتياطي للفنان المغربي، سيظل لمعلم خلف القضبان الحديدية لأسابيع أخرى قد تتجاوز الشهر.

وأوضح مصدر "شوف تيفي" بأن طلب هيئة الدفاع، سينظر إليه من طرف القضاء الجماعي الذي يعتبر آخر محطة لاستئناف قرار محكمة الاستئناف، حيث سيتم حسب ما ينص عليه القانون الفرنسي، الحسم في حصول لمجرد على السراح المؤقت في فترة ممتدة ما بين أسبوع و 15 يوما.

وتجدر الإشارة إلى أن سعد لمجرد يوجد بسجن "فلوري" بالعاصمة الفرنسية باريس، عقب متابعته من العدالة الفرنسية بتهمة الاغتصاب المقرون بالاعتداء الجسدي في حق فتاة فرنسية.

 

 

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المغرب شوف تيفي هيئة الدفاع سعد لمجرد محكمة الاستئناف القانون الفرنسي الاعتداء الجسدي الاغتصاب

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