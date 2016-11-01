هذا هو مصير الفتاة والشباب أصحاب فضيحة الرقص بالسعودية+فيديوهات

قامت الشرطة السعودية باعتقال فتاة وأصدقائها الشباب، عقب تداول فيديوهات لهم وهم يرقصون في الشارع العام خلال تناولهم للخمور، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام سعودية.

"شوف تيفي"



قامت الشرطة السعودية باعتقال فتاة وأصدقائها الشباب، عقب تداول فيديوهات لهم وهم يرقصون في الشارع العام خلال تناولهم للخمور، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام سعودية.

وكانت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي وخاصة بـ "تويتر"، قد تداولت فيديوهات فاضحة وصادمة، تُظهر فتاة بلباس غير محتشم وهي ترقص فوق سيارة بالسعودية وتحمل قنينة خمر.

وأطلق النشطاء السعوديون بهذا الخصوص هاشتاغ #راعي_بي_ام_يجاهر_بالمعصيه، وطالبوا من خلاله السلطات السعودية بمعاقبة جميع المتورطين في هذه القضية وخاصة الفتاة.