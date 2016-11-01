عاجل..محامي الفتاة الفرنسية يرد على هيئة دفاع الفنان سعد لمجرد بعد تمديد فترة اعتقاله..وهذا ما قام به

بعد أن تقدمت هيئة دفاع الفنان المغربي سعد لمجرد بطلب من النيابة العامة الفرنسية، طالبت من خلاله بحضور الفتاة الفرنسية ''لوري بريول ''، علمت ''شوف تيفي'' بأن محامي هذه الأخيرة ''لورا بريول'' تقدم هو

''شوف تيفي''

بعد أن تقدمت هيئة دفاع الفنان المغربي سعد لمجرد بطلب من النيابة العامة الفرنسية، طالبت من خلاله بحضور الفتاة الفرنسية ''لوري بريول ''، علمت ''شوف تيفي'' بأن محامي هذه الأخيرة ''لورا بريول'' تقدم هو الآخر للنيابة العامة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بطلب يتعلق بعدم حضور موكلته خلال الجلسات المقبلة.

وأضح مصدر ''شوف تيفي'' بأن محامي ''لوري''، قدم للنيابة العامة شهادة طبية، تفيد بأنها تعامي من أزمة نفسية حادة،ما جعلها تتبع وصفة طبية حصلت عليها من طبيب نفسي.

وكانت ''لوري'' البالغ من العمر 20 عاما، قد غادرت باريس صوب مدينة نيس واستقرت بمنزل أقربائها مباشرة بعد أن كشف مدون فرنسي عل هويتها وتفاصيل ما وقع بينها وبين لمجرد بأحد الملاهي الليلية المشهورة بالعاصمة الفرنسية باريس.