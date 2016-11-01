الحموشي،حصاد و حسني بنسليمان في زيارة لمؤتمر ''كوب 22''

زارت أبرز القيادات الأمنية المغربية المكان الذي يحتضن المؤتمر العالمي ''كوب 22'' بمدينة مراكش، حيث حضر كل من وزير الداخلية محمد حصاد،و عبداللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، حسني بنسليمان

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زارت أبرز القيادات الأمنية المغربية المكان الذي يحتضن المؤتمر العالمي ''كوب 22'' بمدينة مراكش، حيث حضر كل من وزير الداخلية محمد حصاد،و عبداللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، حسني بنسليمان قائد الدرك الملكي والشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.

وتأتي هذه الزيارة من أجل الوقوف على الترتيبات الأمنية والوضع الأمني الذي يسير به مؤتمر ''كوب 22''، حيث زار هؤلاء المسؤولين مختلف مرافق القرية المراكشية العالمية التي تحتضن فعاليات مؤتمر ''كوب 22''.