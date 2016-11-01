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الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. فتح مكاتب التصويت بتسع ولايات شرق البلاد
بتاريــخ : 8 نونبر 2016 / 16:42 الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. فتح مكاتب التصويت بتسع ولايات شرق البلاد | دولي
الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. فتح مكاتب التصويت بتسع ولايات شرق البلاد
بدأ الناخبون في تسع ولايات شرق الولايات المتحدة بالإدلاء بأصواتهم صباح اليوم الثلاثاء ابتداء من الساعة السادسة صباحا (التوقيت المحلي) لاختيار الرئيس المقبل للولايات المتحدة، بين المرشحة

 شوف تيفي: وكالات

بدأ الناخبون في تسع ولايات شرق الولايات المتحدة بالإدلاء بأصواتهم صباح اليوم الثلاثاء ابتداء من الساعة السادسة صباحا (التوقيت المحلي) لاختيار الرئيس المقبل للولايات المتحدة، بين المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب.

ويتعلق الأمر بولايات كونكتيكت وإنديانا وكنتاكي وماين ونيوهامشير ونيو جيرسي ونيويورك وفيرمونت وفرجينيا، على أن تفتح باقي الولايات الأخرى مكاتبها للتصويت في وقت لاحق من صباح اليوم.

ومن المقرر أن يصوت نحو 226 مليون ناخب لانتخاب الرئيس ال45، لخلافة باراك أوباما بالبيت الأبيض.

وفي النظام الانتخابي الأمريكي، ينتخب الرئيس من قبل هيئة ناخبة مكونة من 538 ناخبا كبيرا معينين على صعيد الولايات. وللفوز بالسباق إلى البيت الابيض، يتعين على المرشح الحصول على 270 على الأقل.

يذكر أن المرشحة الديمقراطية ستصوت خلال اليوم بشاكابوا، بولاية نيويورك، ودونالد ترامب بمانهاتن. وفي المساء، سيترأسان تجمعين بمدينة نيويورك.

وتكتسي الولايات المتأرجحة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أهمية كبرى. وتستأثر خمسة منها باهتمام كبير داخل الهيئة الناخبة، المكونة من 538 ناخبا كبيرا، والمكلفة بانتخاب الرئيس.

وب29 صوتا، تعد ولاية فلوريدا الأكثر أهمية، تليها ولاية بنسلفانيا (20)، وأوهايو (18)، وميشيغان (16)، وكارولاينا الشمالية (15).

وينبغي أن يجدد الناخبون الأمريكيون أيضا ثلث مجلس الشيوخ (34 من 100)، ومجموع مجلس النواب (435 مقعدا).

ويمكن أن يؤثر حصول كلينتون على تصويت وطني هام بشكل إيجابي على فرص الحزب الديمقراطي في انتخابات الكونغرس.

 

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