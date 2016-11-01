بعد فيديو شاب وفتاة ''سكرانين'' يرقصان في الشارع العام..سعوديون يطالبون بمحاسبة المتورطين في هذا الفيديو

انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الإجتماعي فايسبوك مقطع فيديو يظهر فيه شاب وفتاة مخموران يرقصان على سطح سيارة كبيرة بشارع العام في السعودية.

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انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الإجتماعي فايسبوك مقطع فيديو يظهر فيه شاب وفتاة مخموران يرقصان على سطح سيارة كبيرة بشارع العام في السعودية.

الفتاة التي كانت تجاور الشاب فوق السيارة، كانت تظهر بلباس عارِِ وتضع لثاما على وجهها وترقص بشكل مغري ولافت حاملة زجاجة خمر.

الفيديو وفور تداوله، أثار حفيظة السعوديين الذين عبروا عن سخطهم تجاه المعنيان بالأمر موجهين بذلك رسالة للسطات الأمنية بالتدخل والقبض عليهما، معتبرين ما اقترفاه إساءة لدولة السعودية ليطلقوا بذلك هاشتاغ #راعي_بي_ام_يجاهر_بالمعصيه.