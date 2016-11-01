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عاجل و بعد 20 يوما..تطورات جديدة في جريمة قتل الطالبة ''صابرين''..حقائق جديدة
بتاريــخ : 8 نونبر 2016 / 16:02 عاجل و بعد 20 يوما..تطورات جديدة في جريمة قتل الطالبة صابرين..حقائق جديدة | حوادث و حقوق
عاجل و بعد 20 يوما..تطورات جديدة في جريمة قتل الطالبة ''صابرين''..حقائق جديدة
قبل حوالي 15 يوما عن انطلاق أولى جلسات محاكمة المتورطين في مقتل الطالبة صابرين و بعد حوالي 20 يوما عن وقوع فصول الجريمة، علمت ''شوف تيفي'' اليوم الثلاثاء، أن والدة المتهم الرئيسي في مقتل صابرين الطالب

شوف تيفي:
قبل حوالي 15 يوما عن انطلاق أولى جلسات محاكمة المتورطين في مقتل الطالبة صابرين و بعد حوالي 20 يوما عن وقوع فصول الجريمة، علمت ''شوف تيفي'' اليوم الثلاثاء، أن والدة المتهم الرئيسي في مقتل صابرين الطالب مهدي، تنوي بيع منزلها بإقامة المسيرة بشارع الشفشاوني-منطقة عين السبع بالدار البيضاء.

و قالت مصادرنا، إن السبب في إقدام والدة المهدي على بيع منزلها الذي شهد فصول الجريمة أكتوبر الماضي، يعود إلى ضغط الجيران و نظراتهم التي لا ترحم حسب مقربين منها.

و قد عرضت والدة مهدي الذي يتشبت ببرائته من داخل سجن عكاشة (عرضت منزلها) على مجموعة من الوسطاء العقاريين ''السماسرية'' .
هذا وعلمت ''شوف تيفي''، سابقا أنه تم تحديد يوم الخميس24 نونبر القادم، كتاريخ لموعد الجلسة الأولى في قضية مقتل الطالبة صابرين بعد سقوطها من سطح عمارة صديقها المهدي بلعيان المتورط الأول في هذه الجريمة يوم الأحد 16 أكتوبر.


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شوف تيفي المغرب صابرين طالبة بيع منزل

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