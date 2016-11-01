عاجل وانفراد.. بعد صدمة القضاء الفرنسي بخصوص قضية سعد لمجرد.. هيئة الدفاع تلجأ للفرصة الأخيرة

علمت ''شوف تيفي'' أن هيئة دفاع الفنان المغربي سعد لمجرد الذي يتابع في حالة اعتقال بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، لجأت قبل قليل لآخر فرصة يحصل بموجبها ''المعلم'' على السراح المؤقت، ويتعلق الأمر بما يسمى في

''شوف تيفي''



علمت ''شوف تيفي'' أن هيئة دفاع الفنان المغربي سعد لمجرد الذي يتابع في حالة اعتقال بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، لجأت قبل قليل لآخر فرصة يحصل بموجبها ''المعلم'' على السراح المؤقت، ويتعلق الأمر بما يسمى في فرنسا بـ''القضاء الجماعي''.



وحسب مصدر ''شوف تيفي'' القريب من هيئة الدفاع فإن هذه الأخيرة، قامت بتقديم طلب استئناف للقضاء الجماعي من أجل إلغاء ونقض حكم محكمة الاستئناف القاضي باستمرار اعتقال لمجرد احتياطيا.

وأوضح ذات المصدر بأن هيئة الدفاع تفاجأت بقرار محكمة الاستئناف أمس الاثنين، حيث كانت تأمل في أن يغادر موكلها سجن ''فلوري'' خلال الأسبوع الجاري.





