حجز شاحنة للنقل الدولي محملة بطن و350 كلغ من مخدر الحشيش بميناء طنجة المتوسط

تمكنت عناصر الشرطة بميناء طنجة المتوسط، مساء أمس الاثنين، من حجز شاحنة للنقل الدولي مسجلة بالمغرب، وعلى متنها طن و350 كلغ من مخدر الحشيش كانت معدة للتهريب.

"شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت عناصر الشرطة بميناء طنجة المتوسط، مساء أمس الاثنين، من حجز شاحنة للنقل الدولي مسجلة بالمغرب، وعلى متنها طن و350 كلغ من مخدر الحشيش كانت معدة للتهريب.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، أنه جرى ضبط المخدرات المحجوزة بعد الاشتباه في السائق، الذي هو نفسه مالك الشاحنة، وهو ما استدعى إجراء مراقبة دقيقة بواسطة جهاز السكانير، أسفرت عن حجز الشحنات المخدرة مخبأة بشكل دقيق في مقصورة القيادة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 36 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وذكر البلاغ بأن هذه العملية تندرج في إطار تعزيز آليات المراقبة، التي تنهجها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل مكافحة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.