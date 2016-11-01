ها شحال خذات الممثلة راوية في جائزة أحسن ممثلة بمهرجان قرطاج التونسي

حصلت الممثلة المغربية راوية على جائزة أحسن ممثلة في مهرجان قرطاج السينمائي عن فيلم''مسافة ميل''، حيث نالت مبلغ مالي يقدمه المهرجان يصل إلى 2000 دينار تونسي أي ما يعادل 8700 درهم مغربي حسب مصدر تونسي.

شوف تيفي:ع.س

حصلت الممثلة المغربية راوية على جائزة أحسن ممثلة في مهرجان قرطاج السينمائي عن فيلم"مسافة ميل"، حيث نالت مبلغ مالي يقدمه المهرجان يصل إلى 2000 دينار تونسي أي ما يعادل 8700 درهم مغربي حسب مصدر تونسي.

ونال هذا في الفيلم مجموعة من الجوائز حتى قبل أن يخرج إلى السينما، بالإضافة إلى مشاركته في الأوسكار الأمريكي، وهو أول تجربة للمخرج سعيد خلاف.