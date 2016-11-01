''شوف تيفي''
في جديد قضية الراحلة مولات البغرير ''مي فتيحة'' التي أضرمت النار في جسدها قبل أشهر بمدينة القنيطرة، كشفت هند ابنة الراحلة لـ ''شوف تيفي'' بأنها تعيش حياة الضياع بعد وفاة والدتها.
وقالت هند إنها تعيش وضعا اجتماعيا مأساويا، بعد أن وجدت نفسها وحيدة دون معيل، نافية في الوقت ذاته ما يتم تداوله بخصوص حصولها على مبلغ 30 مليون سنيتم للتنازل عن قضية والدها بالإضافة إلى حصولها على مبالغ مالية من جمعيات حقوقية.
وبخصوص القضية، أوضحت هند بأن آخر جلسة كانت في 28 من شهر شتنبر المنصرم، مشيرة بأن قائد السلطة المتابع فيها تغيب عن الحضور للمرة الخامس بدون مبرر، مؤكدة بأن هناك جمودا غير مفهوم في تحريك القضية.
واستنكرت المتحدثة ذاتها عودة رجال القوات المساعدة الذين حضروا واقعة إضرام والدتها النار في جسدها إلى عملهم بشكل عادي في الدائرة الإدارية السادسة التي شهدت الفاجعة.
عاجل..هذا هو جديد قضية ''مي فتيحة'' مولات البغرير.. تفاصيل مؤلمة
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