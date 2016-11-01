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بتاريــخ : 8 نونبر 2016 / 13:36 بعد قرار القضاء الفرنسي الصادم بخصوص سعد لمجرد.. هذا ما سيقع بالعاصمة باريس | ثقافة و فنون
بعد قرار القضاء الفرنسي الصادم بخصوص سعد لمجرد.. هذا ما سيقع بالعاصمة باريس
علمت ''شوف تيفي'' بأن مجموعة من المغاربة المهاجرين بالديار الفرنسية، يعملون بتنسيق مع جمعية مغربية حقوقية، على الإعداد لتنظيم وقفة تضامنية مع الفنان المغربي سعد لمجرد بالعاصمة باريس.

"شوف تيفي":

علمت "شوف تيفي" بأن مجموعة من المغاربة المهاجرين بالديار الفرنسية، يعملون بتنسيق مع جمعية مغربية حقوقية، على الإعداد لتنظيم وقفة تضامنية مع الفنان المغربي سعد لمجرد بالعاصمة باريس.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المتضامنين مع سعد لمجرد، سيطالبون الشرطة الفرنسية، خلال هذه الوقفة بإرغام الفتاة الفرنسية "لورا بريول" على حضور الجلسة المقبلة.
وجدير بالذكر بأن محكمة الاستئناف بباريس، أكدت أمس الاثنين، استمرار الاعتقال الاحتياطي لـ "المعلم" بتهمة الاغتصاب المقرون بالاعتداء الجسدي، وذلك حسب تقرير قدمه النائب العام.

 

 

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المغرب شوف تيفي الديار الفرنسية جمعيات مغربية الفنان المغربي سعد لمجرد الفتاة الفرنسية لورا بريول الاعتداء الجسدي

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