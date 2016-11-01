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الصندوق المغربي للتقاعد يعقد اجتماعا غير عادي ليتحول إلى شركة
بتاريــخ : 8 نونبر 2016 / 13:32 الصندوق المغربي للتقاعد يعقد اجتماعا غير عادي ليتحول إلى شركة | بوليتيك
الصندوق المغربي للتقاعد يعقد اجتماعا غير عادي ليتحول إلى شركة
يتجه الصندوق المغربي للتقاعد (CIMR) إلى اتخاذ قرار يقضي بتحوله إلى شركة، بعد أن أبلغت إدارة الصندوق الأعضاء إلى جمعية عمومية غير عادية، للتداول في قرار تحويل الصندوق إلى ''شركة التعاضد للتعاقد''(SMR).

شوف تيفي
يتجه الصندوق المغربي للتقاعد (CIMR) إلى اتخاذ قرار يقضي بتحوله إلى شركة، بعد أن أبلغت إدارة الصندوق الأعضاء إلى جمعية عمومية غير عادية، للتداول في قرار تحويل الصندوق إلى "شركة التعاضد للتعاقد"(SMR).
وبحسب بلاغ الصندوق عبر موقعه الرسمي، فإن أعضاءه سيجتمعون يوم الخميس 17 نونبر الجاري بالدار البيضاء، لإعطاء موافقتهم على القرار، الذي يأتي طبقا للمادة 145 من قانون 12-64.
ووفقا للجدول الزمني الذي وضعه الصندوق خلال الاجتماع المرتقب، فإن التحول يجب أن يبدأ انطلاقا من فاتح يناير 2017، وهو ما يستدعي إجراء التغييرات القانونية اللازمة المقررة خلال الجمعية العمومية.

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