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بتاريــخ : 8 نونبر 2016 / 13:17 عاجل و بالصور:العثور على جثة شاب مقتول نواحي الدار البيضاء بعد جلسة خمرية و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق
عاجل و بالصور:العثور على جثة شاب مقتول نواحي الدار البيضاء بعد جلسة خمرية و هذه التفاصيل
علمت ''شوف تيفي'' أن سكان حي الوفاق بالدروة، استيقظوا صباح اليوم الثلاثاء على وقع منظر صادم بعدما عثروا على جثة شاب معلقة فوق''براكة'' مهجورة.

شوف تيفي:
علمت "شوف تيفي" أن سكان حي الوفاق بالدروة، استيقظوا صباح اليوم الثلاثاء على وقع منظر صادم بعدما عثروا على جثة شاب معلقة فوق"براكة" مهجورة.

و حسب التحقيقات الأولى لرجال الدرك الملكي بالمنطقة فإن الجثة تعود لشاب يبلغ من العمر حوالي 21 سنة، كان في جلسة خمرية رفقة أصدقائه و فتاتين، و قد نشب خلاف بينهم ليتطور الأمر إلى تبادل الضرب.

وقد تم نقل صديق آخر كشف عن تفاصيل الجلسة، إلى مستعجلات مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء.

و قد حلت ،حسب ما عاينت "شوف تيفي"،الشرطة العلمية بمكان الحادث بعد نقل جثة الشاب إلى مستودع الأموات حيث وقفت على تشوه كبير للجثة على مستوى الأمعاء و الظهر.

و سنعود لتفاصيل هذه الحادثة بالفيديو لاحقا..

:العثور على جثة شاب مقتول نواحي الدار البيضاء بعد جلسة خمرية و هذه التفاصيل:العثور على جثة شاب مقتول نواحي الدار البيضاء بعد جلسة خمرية و هذه التفاصيل:العثور على جثة شاب مقتول نواحي الدار البيضاء بعد جلسة خمرية و هذه التفاصيل

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