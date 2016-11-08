عاجل و بالصور:العثور على جثة شاب مقتول نواحي الدار البيضاء بعد جلسة خمرية و هذه التفاصيل

شوف تيفي:
علمت "شوف تيفي" أن سكان حي الوفاق بالدروة، استيقظوا صباح اليوم الثلاثاء على وقع منظر صادم بعدما عثروا على جثة شاب معلقة فوق"براكة" مهجورة.
و حسب التحقيقات الأولى لرجال الدرك الملكي بالمنطقة فإن الجثة تعود لشاب يبلغ من العمر حوالي 21 سنة، كان في جلسة خمرية رفقة أصدقائه و فتاتين، و قد نشب خلاف بينهم ليتطور الأمر إلى تبادل الضرب.
وقد تم نقل صديق آخر كشف عن تفاصيل الجلسة، إلى مستعجلات مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء.
و قد حلت ،حسب ما عاينت "شوف تيفي"،الشرطة العلمية بمكان الحادث بعد نقل جثة الشاب إلى مستودع الأموات حيث وقفت على تشوه كبير للجثة على مستوى الأمعاء و الظهر.
و سنعود لتفاصيل هذه الحادثة بالفيديو لاحقا..
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