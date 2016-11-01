آيبادات وهواتف ذكية لفائدة البرلمانيين

يبدو أن ''نواب الأمة'' لن يتأخروا في نيل حظهم من الامتيازات والإكراميات طيلة السنوات الخمس المقبلة، مادامت أولى التباشير لم تتأخر في الظهور بعد حوالي شهر من افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان.

شوف تيفي

يبدو أن "نواب الأمة" لن يتأخروا في نيل حظهم من الامتيازات والإكراميات طيلة السنوات الخمس المقبلة، مادامت أولى التباشير لم تتأخر في الظهور بعد حوالي شهر من افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان.

فقد علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة، أن رئاسة مجلس النواب، جادت، مؤخرا، بهواتف ذكية و"أيبادات" على البرلمانيين، سيتسلمونها عما قريب.

وحسب المصادر ذاتها، فإن هذا الإجراء تم اتخاذه في إطار صفقة كان قد أبرمها الطالبي العلمي، قبل مغادرته رئاسة القبة البرلمانية، مع شركة خاصة، تقضي بتزويد البرلمانيين بهواتف ذكية وآبيادات.

ويأتي هذا الامتياز، بعد أن راجت أخبار حول تسلم البرلمانيين أجرتهم الشهرية الخاصة بشهر أكتوبر الماضي، رغم أنهم لم يبدؤوا مهامهم بعد.



