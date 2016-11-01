عاجل.. نايضة ضواحي البيضاء..أشخاص يقطعون الطريق بالحجارة..وها شنو واقع

تعيش الطريق الوطنية بمنطقة ''حد السوالم'' ضواحي البيضاء، في هذه اللحظات، أجواء متوترة، بعد أن قام العشرات من المواطنين بقطعها من خلال وضع حجارة من الحجم الكبير.

"شوف تيفي"



تعيش الطريق الوطنية بمنطقة "حد السوالم" ضواحي البيضاء، في هذه اللحظات، أجواء متوترة، بعد أن قام العشرات من المواطنين بقطعها من خلال وضع حجارة من الحجم الكبير.

وحسب أحد المواطنين في اتصال له مع "شوف تيفي" فإن أشخاصا، قاموا بوضع حجارة على الطريق احتجاجا على الوضع المزري لها لسنوات طويلة، وذلك في محاولة منهم لإرغام المسؤولين على الجماعة التي تتواجد بها بالإسراع إلى إصلاحها.

وأضاف هذا المتحدث، بأن قطع الطريق الذي دام لحوالي الساعتين، تسبب في توقف حركة السير وبالتالي تعطل مصالح المواطنين.