بعد رحيله إلى فرنسا للعلاج.. أنباء متضاربة عن وفاة بوتفليقة واستعداد صقور الجزائر لتعيين خلف له

إذا سألت الشعب الجزائري، كم مرة تم نقل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى فرنسا للعلاج، منذ إصابته بجلطة دماغية سنة 2013، سيقولون عشرات المرات، ومنهم من يضيف إنه غالبا مما يتوجه إلى غرونبل الفرنسية، أو

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إذا سألت الشعب الجزائري، كم مرة تم نقل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى فرنسا للعلاج، منذ إصابته بجلطة دماغية سنة 2013، سيقولون عشرات المرات، ومنهم من يضيف إنه غالبا مما يتوجه إلى غرونبل الفرنسية، أو المستشفى العسكري فال دغراس شمال باريس، أو مصحات أخرى بسويسرا... لكن إن سألتهم ''هل بوتفليقة حي'' قد تجد جوابا مليئا بالشك.

بالأمس أعلنت الرئاسة الجزائرية عن تنقيل آخر للرئيس بوتفليقة صوب فرنسا، من أجل إجراء فحوصات طبية، وصفتها بـ''الدورية''. هذا في الوقت الذي يستعد صقور الجزائر لترشيحه لعهدة خامسة 2019).. لكن في ظل هذه الأخبار، تروج أنباء من داخل الجزائر، تقول إن بوتفليقة فارق الحياة أمس الخميس عن سن يناهز 79 سنة. وأن قصر المرادية يقوم، وسط تكتم شديد، بإعداد الخلف، لتدبير مرحلة ما بعد عبد العزيز.. غير أنه لوقف سيل مثل هذه الأخبار، التي لا تجد من يؤكدها أو ينفيها، اعتمدت بعض الجرائد المحسوبة على المؤسسة العسكرية، في الرد على مثل هذه الأنباء، بنشر أخبار تقول إن بوتفليقة وصل أمس الاثنين إلى غرونوبل في حدود الخامسة مساء إلى العيادة التي ألف زيارتها، من أجل لقاء طبيبه الخاص ''جاك مونسيغو'' المتخصص في أمراض القلب، مضيفة أن الرئيس قد يمكث هناك عدة أيام.