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سار للمغاربة.. اكتشاف حقول غاز بالمغرب قد تصل احتياطاتها لـ 30 تريليون قدم مكعب
بتاريــخ : 8 نونبر 2016 / 11:33 سار للمغاربة.. اكتشاف حقول غاز بالمغرب قد تصل احتياطاتها لـ 30 تريليون قدم مكعب | اقتصاد
سار للمغاربة.. اكتشاف حقول غاز بالمغرب قد تصل احتياطاتها لـ 30 تريليون قدم مكعب
أعلنت شركة ''سوند إينيرجي'' الانجليزية، عن اكتشاف حقول مهمة للغاز في الجهة الشرقية للمغرب، مضيفة أنها تنتظر حلول شهر مارس المقبل كتاريخ للإعلان عن احتياطي هذه الحقول، التي شرعت في التنقيب عنها منذ

''شوف تيفي''
أعلنت شركة ''سوند إينيرجي'' الانجليزية، عن اكتشاف حقول مهمة للغاز في الجهة الشرقية للمغرب، مضيفة أنها تنتظر حلول شهر مارس المقبل كتاريخ للإعلان عن احتياطي هذه الحقول، التي شرعت في التنقيب عنها منذ سنة ونصف، وكانت نتيجة العملية الأولية إيجابية.
وحسب يومية العلم في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، فقد عبرت نفس الشركة عن تفاؤلها، من خلال بلاغ قالت فيه إن جحيم احتياطات الغاز المرتقب في منطقة تاندرارة بالجهة الشرقية، قد يضاهي نظيره في حقل ''غاززهر'' المصري، الذي يبلغ حوالي 30 تريليون قدم مكعب.
وأوضحت اليومية ذاتها بأنه وبعد اكتشاف حقل ''تندرارة 6 '' في شهر يناير المنقضي، والذي أظهر احتواءه على الغاز، تم حسب الرئيس المدير العام للشركة المنقبة، اكتشاف حقل ثان ''تندرارة 7''، وهي مؤشرات تدل على وجود حوض غازي عملاق، في هذا الصدد، يؤكد خبراء أن الشركة مصدر موثوق في خبرتها والأرقام التي تقدمها.

 

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المغرب شوف تيفي الشركة الغاز الجهة الشرقية

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