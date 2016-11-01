يا ربي السلامة..مول الحانوت مارس الجنس على ابنته القاصر وتسبب في حملها بالقنيطرة..تفاصيل صادمة

أحالت الشرطة القضائية بالقنيطرة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، الجمعة الماضي، متهما باغتصاب ابنته القاصر، بعدما اعترف بتفاصيل مثيرة في ممارسة الجنس عليها نتج عنه افتضاض في

''شوف تيفي''



أحالت الشرطة القضائية بالقنيطرة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، الجمعة الماضي، متهما باغتصاب ابنته القاصر، بعدما اعترف بتفاصيل مثيرة في ممارسة الجنس عليها نتج عنه افتضاض في البكارة وحمل وولادة.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، فإن الأب البالغ الـ47 سنة، وهو صاحب محل لبيع المواد الغذائية كان مبحوثا عنه في الفضيحة ذاتها بعدما اختفى عن الأنظار حينما وضعت أم القاصر (17سنة) شكاية ضده، وكثفت الضابطة القضائية مجهوداتها انتهت بإيقافه الأربعاء الماضي ووضعه رهن الحراسة النظرية.

وأضافت اليومية أن الموقوف، يقطن بدوار ''الحنشة'' بعاصمة الغرب، وقام قبل سنتين بفتح محل لبيع المواد الغدائية بقصبة المهدية، وكان يضطر إلى المبيت فيه رفقة ابنته التي كان عمرها 14 سنة، واعتدا عليها باستمرار جنسيا كما كان يفرض عليها كتم الأمر وعدم البوح به لوالدتها المريضة، لينتهي مسلسل اغتصابها بحمل وولادة، وقررت الزوجة تقديم شكاية ضده أمام النيابة العامة.

واعترف الأب بالاتهامات المنسوبة إليه، مشددا أنه أخطأ في حياته حينما كانت زوجته مريضة، وكان يضطر إلى المبيت رفقة ابنته في المحل التجاري بقصبة المهدية، ويعتدي عليها جنسيا، مضيفا أن مرض والدة القاصر من الدوافع الرئيسية في اقترافه للأفعال الجرمية سالفة الذكر.