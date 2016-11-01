بعد قرار النيابة العامة..نزهة الركراكي والبشير عبدو يزوران لمجرد بسجن فلوري ولقاء يجمع الوالدين بالمحامين اليوم

زارت نزهة الركراكي والبشير عبدو ابنهما الفنان سعد لمجرد مساء أمس الاثنين بسجن فلوري بباريس مباشرة بعد رفض السراح المؤقت للمعلم مرة أخرى.

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زارت نزهة الركراكي والبشير عبدو ابنهما الفنان سعد لمجرد مساء أمس الاثنين بسجن فلوري بباريس مباشرة بعد رفض السراح المؤقت للمعلم مرة أخرى.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي ترى فيها نزهة ابنها بالسجن، والمرة الثالثة التي يلتقي فيها البشير عبدو حيث كان قد سافر بعد اعتقال ابنه مباشرة إلى باريس وألحقت به فيما بعد نزهة الركراكي التي تعاني من أزمة صحية جراء ما وقع لسعد لمجرد.

وفي سياق متصل وحسب مصادر إعلامية فرنسية رسمية من المنتظر أن يلتقي اليوم محامو سعد لمجرد بنزهة والبشير من أجل اطلاعهما على جديد القضية والخطوات التي سيتم اتباعها في المرحلة المقبلة خصوصا أنه من المرتقب أن تتم مواجهة لمجرد بالمشتكية التي غادرت باريس نحو نيس هربا من الضغط الذي تتعرض له بسبب هذه القضية المثيرة.