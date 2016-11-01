 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

آيبادات وهواتف ذكية لفائدة البرلمانيين | بوليتيك

آيبادات وهواتف ذكية لفائدة البرلمانيين

المغربية التي أحرقت جزاز سفرها تتراجع في فيديو جديد..أنا ماشي ضد الملك أنا ضد بنكيران و ها علاش حرقت الباسبور ديالي | مجتمع

المغربية التي أحرقت جزاز سفرها تتراجع في فيديو جديد..أنا ماشي ضد الملك أنا ضد بنكيران و ها علاش

باحث مصري يقلب التاريخ بالدليل العلمي: المغرب هو أم الدنيا في العالم و ليس مصر(فيديو) | مجتمع

باحث مصري يقلب التاريخ بالدليل العلمي: المغرب هو أم الدنيا في العالم و ليس مصر(فيديو)

عاجل.. نايضة ضواحي البيضاء..أشخاص يقطعون الطريق بالحجارة..وها شنو واقع | حوادث و حقوق

عاجل.. نايضة ضواحي البيضاء..أشخاص يقطعون الطريق بالحجارة..وها شنو واقع

بعد رحيله إلى فرنسا للعلاج.. أنباء متضاربة عن وفاة بوتفليقة واستعداد صقور الجزائر لتعيين خلف له | دولي

بعد رحيله إلى فرنسا للعلاج.. أنباء متضاربة عن وفاة بوتفليقة واستعداد صقور الجزائر لتعيين خلف له

سار للمغاربة.. اكتشاف حقول غاز بالمغرب قد تصل احتياطاتها لـ 30 تريليون قدم مكعب | اقتصاد

سار للمغاربة.. اكتشاف حقول غاز بالمغرب قد تصل احتياطاتها لـ 30 تريليون قدم مكعب

يا ربي السلامة..مول الحانوت مارس الجنس على ابنته القاصر وتسبب في حملها بالقنيطرة..تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..مول الحانوت مارس الجنس على ابنته القاصر وتسبب في حملها بالقنيطرة..تفاصيل صادمة

بعد قرار النيابة العامة..نزهة الركراكي والبشير عبدو يزوران لمجرد بسجن فلوري ولقاء يجمع الوالدين بالمحامين اليوم | ثقافة و فنون

بعد قرار النيابة العامة..نزهة الركراكي والبشير عبدو يزوران لمجرد بسجن فلوري ولقاء يجمع الوالدين

سلطات إقليم سطات تكذب تعرض سيدتين للتعنيف على يد القوات العمومية بدوار البيرات بسطات | مجتمع

سلطات إقليم سطات تكذب تعرض سيدتين للتعنيف على يد القوات العمومية بدوار البيرات بسطات

بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

بعد قرار النيابة العامة..نزهة الركراكي والبشير عبدو يزوران لمجرد بسجن فلوري ولقاء يجمع الوالدين بالمحامين اليوم
بتاريــخ : 8 نونبر 2016 / 11:16 بعد قرار النيابة العامة..نزهة الركراكي والبشير عبدو يزوران لمجرد بسجن فلوري ولقاء يجمع الوالدين بالمحامين اليوم | ثقافة و فنون
بعد قرار النيابة العامة..نزهة الركراكي والبشير عبدو يزوران لمجرد بسجن فلوري ولقاء يجمع الوالدين بالمحامين اليوم
زارت نزهة الركراكي والبشير عبدو ابنهما الفنان سعد لمجرد مساء أمس الاثنين بسجن فلوري بباريس مباشرة بعد رفض السراح المؤقت للمعلم مرة أخرى.

شوف تيفي

زارت نزهة الركراكي والبشير عبدو ابنهما الفنان سعد لمجرد مساء أمس الاثنين بسجن فلوري بباريس مباشرة بعد رفض السراح المؤقت للمعلم مرة أخرى.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي ترى فيها نزهة ابنها بالسجن، والمرة الثالثة التي يلتقي فيها البشير عبدو حيث كان قد سافر بعد اعتقال ابنه مباشرة إلى باريس وألحقت به فيما بعد نزهة الركراكي التي تعاني من أزمة صحية جراء ما وقع لسعد لمجرد.
وفي سياق متصل وحسب مصادر إعلامية فرنسية رسمية من المنتظر أن يلتقي اليوم محامو سعد لمجرد بنزهة والبشير من أجل اطلاعهما على جديد القضية والخطوات التي سيتم اتباعها في المرحلة المقبلة خصوصا أنه من المرتقب أن تتم مواجهة لمجرد بالمشتكية التي غادرت باريس نحو نيس هربا من الضغط الذي تتعرض له بسبب هذه القضية المثيرة.

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

لمعلم البشير عبدو نزهة الركراكي سجن فلوري باريس المغرب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل: القضاء الفرنسي يرفض تمتيع لمجرد بالسراح المؤقت و تصدم محاميه | ثقافة و فنون

عاجل: القضاء الفرنسي يرفض تمتيع لمجرد بالسراح المؤقت و تصدم محاميه

براد بيت يرد على دعوى طلاقه من أنجيلنا جولي بطلب حضانة أبنائه | ثقافة و فنون

براد بيت يرد على دعوى طلاقه من أنجيلنا جولي بطلب حضانة أبنائه

عاجل :قبل محاكمته يوم الأربعاء..هذا ما طلبه المحامي الوحش من قاضي التحقيق الذي يتابع قضية سعد لمجرد | ثقافة و فنون

عاجل :قبل محاكمته يوم الأربعاء..هذا ما طلبه المحامي الوحش من قاضي التحقيق الذي يتابع قضية سعد لمجرد

مول البندير خْوا برشيد شو فالبرنامج ديالو و ها شنو وقع | ثقافة و فنون

مول البندير خْوا ب''رشيد شو'' فالبرنامج ديالو و ها شنو وقع

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الخليع يستقبل بقطار المناخ أبرز نجوم الكرة و الفن بمراكش(فيديو) | خارج البلاطو
منذ 37 دقيقة

الخليع يستقبل بقطار المناخ أبرز نجوم الكرة و الفن بمراكش(فيديو)

مؤتر جدا.. سعد المجرد يبكى لحظة اداءه لاغنية يا لميمة وليدك لباس | زووم

مؤتر جدا.. سعد المجرد يبكى لحظة اداءه لاغنية ''يا لميمة وليدك لباس''

أروع روبورطاج (مراسلة) في تاريخ ميدي1 تيفي والإعلام العمومي.. | قنوات أخرى

أروع روبورطاج (مراسلة) في تاريخ ميدي1 تيفي والإعلام العمومي..

تصريحات بنكيران والياس العماري وشباط بعد خطاب الملك | قنوات أخرى

تصريحات بنكيران والياس العماري وشباط بعد خطاب الملك

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

آيبادات وهواتف ذكية لفائدة البرلمانيين | بوليتيك
منذ 7 دقائق

آيبادات وهواتف ذكية لفائدة البرلمانيين

المغربية التي أحرقت جزاز سفرها تتراجع في فيديو جديد..أنا ماشي ضد الملك أنا ضد بنكيران و ها علاش حرقت الباسبور ديالي | مجتمع

المغربية التي أحرقت جزاز سفرها تتراجع في فيديو جديد..أنا ماشي ضد الملك أنا ضد بنكيران و ها علاش

باحث مصري يقلب التاريخ بالدليل العلمي: المغرب هو أم الدنيا في العالم و ليس مصر(فيديو) | مجتمع

باحث مصري يقلب التاريخ بالدليل العلمي: المغرب هو أم الدنيا في العالم و ليس مصر(فيديو)

عاجل.. نايضة ضواحي البيضاء..أشخاص يقطعون الطريق بالحجارة..وها شنو واقع | حوادث و حقوق

عاجل.. نايضة ضواحي البيضاء..أشخاص يقطعون الطريق بالحجارة..وها شنو واقع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.