سلطات إقليم سطات تكذب تعرض سيدتين للتعنيف على يد القوات العمومية بدوار البيرات بسطات

نفى بيان حقيقة لإقليم سطات ما تداولته بعض المواقع الالكترونية حول ''تعرض سيدتين للتعنيف من طرف قائد مركز الدرك الملكي لسيدي حجاح بإقليم سطات، خلال تدخل القوات العمومية، بتاريخ 26 أكتوبر الماضي

''شوف تيفي''+''وم ع''

نفى بيان حقيقة لإقليم سطات ما تداولته بعض المواقع الالكترونية حول ''تعرض سيدتين للتعنيف من طرف قائد مركز الدرك الملكي لسيدي حجاح بإقليم سطات، خلال تدخل القوات العمومية، بتاريخ 26 أكتوبر الماضي وبإشراف من النيابة العامة، بدوار البيرات (نواحي سطات)'' في قضية نزاع على أرض فلاحية بين سكان الدوار وتعاونية، مؤكدا أنه خلال هذا التدخل لم يتم تسجيل تعرض أي مواطن من سكان الدوار المذكور للتعنيف. وأوضح البيان أنه لم يتم تسجيل أي نقل أو تقدم لأي مواطن من الساكنة إلى المراكز الصحية خلال ذلك اليوم، إضافة إلى أنه لم يتم تقديم أية شكاية من طرف أي مواطن بهذا الخصوص طيلة الأسبوع الموالي لعملية التدخل، مشددا على أن عملية استثبات الأمن التي قامت بها المصالح الأمنية بما فيها الدرك الملكي، لتفادي الاصطدامات العنيفة التي يتم تسجيلها بين طرفي النزاع خلال كل موسم حرث، تمت تحت إشراف النيابة العامة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن ''السيدتين رقية الفساحي وعايدة الزهري اللتين ادعتا تعرضهما للتعنيف من طرف قائد مركز الدرك الملكي تقدمتا بشكاية إلى النيابة العامة، بتاريخ فاتح نونبر الماضي، أي بعد مرور 07 أيام من تاريخ إجراء عملية استثبات الأمن بالدوار المذكور''، مضيفا أن النيابة العامة أمرت بإجراء بحث في الشكاية المعروضة عليها واتخاد الإجراءات اللازمة طبقا للقانون على ضوء نتائج التحقيق.

يذكر أن دوار البيرات الواقع بجماعة السكامنة (قيادة أولاد فارس-دائرة بن احمد)، شهد يوم 26 أكتوبر الماضي، تدخلا للقوات العمومية لتمكين ملاكين بتعاونية (الإصلاح الزراعي الفارسية) من أراضيهم التي منعوا من حرثها للموسم الثالث على التوالي من طرف سكان دوار البيرات، بالرغم من توفرهم على رسوم عقارية تثبت ملكيته.