 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

سلطات إقليم سطات تكذب تعرض سيدتين للتعنيف على يد القوات العمومية بدوار البيرات بسطات | مجتمع

سلطات إقليم سطات تكذب تعرض سيدتين للتعنيف على يد القوات العمومية بدوار البيرات بسطات

بعد طردها القيادية بالبوليساريوالسالمة بيروك تغادر نحو الجزائر لعدم دعوتها لأشغال قمة المناخ بمراكش | بوليتيك

بعد طردها القيادية بالبوليساريو''السالمة بيروك'' تغادر نحو الجزائر لعدم دعوتها لأشغال قمة المناخ

بالفيديو.. نايضة فبلاطو قناة تمازيغت بأغنية شم دالحياة إينو | بووز

بالفيديو.. نايضة فبلاطو قناة تمازيغت بأغنية شم دالحياة إينو

عاجل: انقلابتريبورتور بالبيضاء كان على متنه أصدقاء في حالة سكر طافح | حوادث و حقوق

عاجل: انقلاب''تريبورتور'' بالبيضاء كان على متنه أصدقاء في حالة سكر طافح

بعد آسفي..وجبة صيكوك ترسل 11 شخصا إلى مستعجلات بن احمد | حوادث و حقوق

بعد آسفي..وجبة صيكوك ترسل 11 شخصا إلى مستعجلات بن احمد

فايسبوكيون مغاربة للمسؤولين..خُدوا العبرة من تركيا بعد هذا القرار | بوليتيك

فايسبوكيون مغاربة للمسؤولين..خُدوا العبرة من تركيا بعد هذا القرار

تركيا تحاول تقليد المغرب لتنظم هذا الحدث العالمي مستقبلا | بوليتيك

تركيا تحاول تقليد المغرب لتنظم هذا الحدث العالمي مستقبلا

امرأة تعذب طفل قاصر بطريقة وحشية بقلعة السراغنة لأسباب مجهولة | حوادث و حقوق

امرأة تعذب طفل قاصر بطريقة وحشية بقلعة السراغنة لأسباب مجهولة

عاجل:بسبب ثعبان طائرة تهبط اضطراريا و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل:بسبب ثعبان طائرة تهبط اضطراريا و هذه التفاصيل

بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

سلطات إقليم سطات تكذب تعرض سيدتين للتعنيف على يد القوات العمومية بدوار البيرات بسطات
بتاريــخ : 8 نونبر 2016 / 10:15 سلطات إقليم سطات تكذب تعرض سيدتين للتعنيف على يد القوات العمومية بدوار البيرات بسطات | مجتمع
سلطات إقليم سطات تكذب تعرض سيدتين للتعنيف على يد القوات العمومية بدوار البيرات بسطات
نفى بيان حقيقة لإقليم سطات ما تداولته بعض المواقع الالكترونية حول ''تعرض سيدتين للتعنيف من طرف قائد مركز الدرك الملكي لسيدي حجاح بإقليم سطات، خلال تدخل القوات العمومية، بتاريخ 26 أكتوبر الماضي

 ''شوف تيفي''+''وم ع''

 نفى بيان حقيقة لإقليم سطات ما تداولته بعض المواقع الالكترونية حول ''تعرض سيدتين للتعنيف من طرف قائد مركز الدرك الملكي لسيدي حجاح بإقليم سطات، خلال تدخل القوات العمومية، بتاريخ 26 أكتوبر الماضي وبإشراف من النيابة العامة، بدوار البيرات (نواحي سطات)'' في قضية نزاع على أرض فلاحية بين سكان الدوار وتعاونية، مؤكدا أنه خلال هذا التدخل لم يتم تسجيل تعرض أي مواطن من سكان الدوار المذكور للتعنيف. وأوضح البيان أنه لم يتم تسجيل أي نقل أو تقدم لأي مواطن من الساكنة إلى المراكز الصحية خلال ذلك اليوم، إضافة إلى أنه لم يتم تقديم أية شكاية من طرف أي مواطن بهذا الخصوص طيلة الأسبوع الموالي لعملية التدخل، مشددا على أن عملية استثبات الأمن التي قامت بها المصالح الأمنية بما فيها الدرك الملكي، لتفادي الاصطدامات العنيفة التي يتم تسجيلها بين طرفي النزاع خلال كل موسم حرث، تمت تحت إشراف النيابة العامة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن ''السيدتين رقية الفساحي وعايدة الزهري اللتين ادعتا تعرضهما للتعنيف من طرف قائد مركز الدرك الملكي تقدمتا بشكاية إلى النيابة العامة، بتاريخ فاتح نونبر الماضي، أي بعد مرور 07 أيام من تاريخ إجراء عملية استثبات الأمن بالدوار المذكور''، مضيفا أن النيابة العامة أمرت بإجراء بحث في الشكاية المعروضة عليها واتخاد الإجراءات اللازمة طبقا للقانون على ضوء نتائج التحقيق.

يذكر أن دوار البيرات الواقع بجماعة السكامنة (قيادة أولاد فارس-دائرة بن احمد)، شهد يوم 26 أكتوبر الماضي، تدخلا للقوات العمومية لتمكين ملاكين بتعاونية (الإصلاح الزراعي الفارسية) من أراضيهم التي منعوا من حرثها للموسم الثالث على التوالي من طرف سكان دوار البيرات، بالرغم من توفرهم على رسوم عقارية تثبت ملكيته.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي التحقيق دوار البيرات القوات العمومية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصور : الميكا تدفع السلطات للتدخل ضد الأطر التربوية المعتصمة بجامع الفنا بمراكش | مجتمع

بالصور : ''الميكا'' تدفع السلطات للتدخل ضد الأطر التربوية المعتصمة بجامع الفنا بمراكش

فضيحة وبالصورة..مستشفى بتاورريت عطا لمواطن مريض محتاج لعملية جراحية مستعجلة موعد حتا لعام 2018 | مجتمع

فضيحة وبالصورة..مستشفى بتاورريت عطا لمواطن مريض محتاج لعملية جراحية مستعجلة موعد حتا لعام 2018

فيديو صادم.. ها شنو وقع لمواطن في ترامواي الرباط | مجتمع

فيديو صادم.. ها شنو وقع لمواطن في ترامواي الرباط

مثير.. شوفو كيفاش بوليسي عتق شاب تعرض لمحاولة قتل بوجدة | مجتمع

مثير.. شوفو كيفاش بوليسي عتق شاب تعرض لمحاولة قتل بوجدة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أروع روبورطاج (مراسلة) في تاريخ ميدي1 تيفي والإعلام العمومي.. | قنوات أخرى
منذ 34 دقيقة

أروع روبورطاج (مراسلة) في تاريخ ميدي1 تيفي والإعلام العمومي..

تصريحات بنكيران والياس العماري وشباط بعد خطاب الملك | قنوات أخرى

تصريحات بنكيران والياس العماري وشباط بعد خطاب الملك

فيديو مؤثر.. شاهد لحظة إنقاذ أحد المواطنين من وسط فيضان اليوسفية | زووم

فيديو مؤثر.. شاهد لحظة إنقاذ أحد المواطنين من وسط فيضان اليوسفية

من زاوية أخرى .. فاجعة فيضان اليوسفية من داخل المنازل- فيديو | زووم

من زاوية أخرى .. فاجعة فيضان اليوسفية من داخل المنازل- فيديو

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

سلطات إقليم سطات تكذب تعرض سيدتين للتعنيف على يد القوات العمومية بدوار البيرات بسطات | مجتمع
منذ 49 دقيقة

سلطات إقليم سطات تكذب تعرض سيدتين للتعنيف على يد القوات العمومية بدوار البيرات بسطات

بعد طردها القيادية بالبوليساريوالسالمة بيروك تغادر نحو الجزائر لعدم دعوتها لأشغال قمة المناخ بمراكش | بوليتيك

بعد طردها القيادية بالبوليساريو''السالمة بيروك'' تغادر نحو الجزائر لعدم دعوتها لأشغال قمة المناخ

بالفيديو.. نايضة فبلاطو قناة تمازيغت بأغنية شم دالحياة إينو | بووز

بالفيديو.. نايضة فبلاطو قناة تمازيغت بأغنية شم دالحياة إينو

عاجل: انقلابتريبورتور بالبيضاء كان على متنه أصدقاء في حالة سكر طافح | حوادث و حقوق

عاجل: انقلاب''تريبورتور'' بالبيضاء كان على متنه أصدقاء في حالة سكر طافح

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.