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بعد طردها القيادية بالبوليساريو''السالمة بيروك'' تغادر نحو الجزائر لعدم دعوتها لأشغال قمة المناخ بمراكش
بتاريــخ : 8 نونبر 2016 / 04:23 بعد طردها القيادية بالبوليساريوالسالمة بيروك تغادر نحو الجزائر لعدم دعوتها لأشغال قمة المناخ بمراكش | بوليتيك
بعد طردها القيادية بالبوليساريو''السالمة بيروك'' تغادر نحو الجزائر لعدم دعوتها لأشغال قمة المناخ بمراكش
أوردت مصادر إعلامية جزائرية أن ''السالمة بيروك'' نائبة رئيس البرلمان الإفريقي، التي منعت من المشاركة في الكوب 22 بمراكش لعدم توفرها على دعوة رسمية، حلت بمدينة الدار البيضاء الإتنين قادمة من مراكش،

شوف تيفي

أوردت مصادر إعلامية جزائرية أن "السالمة بيروك" نائبة رئيس البرلمان الإفريقي، التي منعت من المشاركة في الكوب 22 بمراكش لعدم توفرها على دعوة رسمية، حلت بمدينة الدار البيضاء الإتنين قادمة من مراكش، للسفرصباح الثلاثاء على الساعة 11، نحو العاصمة الجزائرية.

وسبق لسلطات أمن مطار مراكش أن منعت السالمة بيروك القيادية في جبهة البوليساريو من المغادرة لعدم توفرها على دعوة رسمية لحضور قمة المناخ كوب 22، حيث قدمت "بيروك" نفسها بكونها نائبة رئيس البرلمان الإفريقي، لتخفي عدم دعوتها من اللجنة المشرفة، في حين أنها كانت تعلم أن البوليساريو لا تعتبر عضوا في الأمم المتحدة، وقمة المناخ التي إنطلقت اليوم بمراكش خاصة بالدول الأعضاء في المنظمة.

وفي ذات السياق فالسالمة بيروك التي قدمت نفسها بكونها نائبة رئيس برلمان إفريقيا، كانت تحمل جواز سفر جزائري، كما أنها حلت بالمغرب في رحلة إنطلقت من العاصمة الجزائرية.

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الجزائرالسالمة بيروك مراكش المناخ المنع المغرب شوف تيفي

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